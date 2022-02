Una Vita Anticipazioni 11 Febbraio 2022: Miguel lascia Acacias, Sabina e Roberto possono mettere a segno la rapina!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 11 Febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: il viaggio di lavoro imminente di Miguel si rivela il perfetto alibi per esonerarlo da ogni responsabilità nel furto, ma Sabina non è ancora tranquilla.

Miguel, in veste di avvocato, deve gestire un'affare fuori città per conto di Marcos e Aurelio. Si tratta dell'occasione giusta per Sabina e suo marito, da tempo intenti ad organizzare una sensazionale rapina in banca. La coppia può finalmente agire senza rischiare di compromettere il giovane nipote, è importante dunque cogliere la palla al balzo, eppure Sabina non sembra convinta che sia la cosa giusta da fare...

E' passato molto tempo da quando Sabina e Roberto sono giunti nel quartiere, i due hanno acquistato il miglior ristorante della zona e sono riusciti a farsi benvolere da tutti. Nonostante si tratti solo di una copertura, la loro nuova vita risulta davvero soddisfacente. In più di una occasione Sabina si è infatti ritrovata a pensare di abbandonare la via del crimine, soprattutto per evitare guai a Miguel, nipote e promettente avvocato della coppia.

Miguel deve lasciare il quartiere e per Sabina e Roberto è arrivato il momento di mettere a segno la rapina che organizzano ormai da mesi. La donna però inizia ad avere dei dubbi, pur consapevole di avere un alibi garantito per il nipote, sentirà di non essere più certa del piano messo a punto. Insomma non sarà tranquilla. E' probabile che a turbare tanto Sabina, sia proprio l'idea di dover sabotare la loro serena vita ad Acacias a cui è ormai tanto affezionata!

