Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 15 Marzo 2022

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 Marzo 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 15 Marzo 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 Marzo 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 Marzo 2022 - mentre Carter, deciso a farsi perdonare, medita di fare a Zoe una proposta ufficiale di matrimonio, la modella scopre che sua sorella ha disobbedito alla sua richiesta di rifiutare il lavoro alla Forrester. Zoe è molto seccata dalla decisione di Paris e l'idea che sia stato Zende a convincerla ad accettare il ruolo alla Fondazione, non fa che peggiorare le cose: la ragazza è estremamente gelosa della relazione tra sua sorella e lo stilista, perché in fondo ancora innamorata di lui. Tra Paris e Zoe è guerra fredda, la maggiore delle sorelle Buckingham sa di non potersi esporre oltre, specialmente dopo la proposta di Carter, ma l'odio che inizierà a covare per Paris sarà davvero profondo. Qui la trama completa di Beautiful​.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 15 Marzo 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 15 Marzo 2022 - è un momento delicato per Antonito e Lolita, i due stanno cercando di recuperare il loro rapporto ma la preoccupazione per la malattia della poverina continua a rendere il clima pesante. Poi c'è anche il tradimento, ancora non archiviato da Lolita che, continua a mantenere un certo distacco dal coniuge. A complicare tutto si aggiunge anche il lavoro: Antonito è stato selezionato per una importante missione diplomatica nel protettorato del Marocco. Lolita è fermamente contraria ma Antonito capisce di non avere altra scelta, il suo ruolo, conquistato a fatica e con mille sacrifici, gli impone di partire e purtroppo anche sua moglie dovrà farsene una ragione. Nonostante le obiezioni della donna, nella puntata in onda, vedremo infatti il Palacios salire su un aereo destinazione Marocco! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 15 Marzo 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 15 Marzo 2022 - Eda ha scoperto di essere in dolce attesa ma ha chiesto a Serkan di non rivelare ancora a nessuno la notizia per sincerarsi che la gravidanza stia procedendo secondo i piani. Per una serie di sfortunati eventi, tuttavia, tutti credono che Eda soffra di depressione mentre Aydan è convinta che Pina sia incinta, e non sa come rivelare alla sorella di aver perso di vista la giovanissima nipote. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

