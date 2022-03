Beautiful Anticipazioni 15 marzo 2022: Paris disobbedisce a Zoe. E' guerra!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 15 marzo su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Paris disobbedirà alla richiesta della sorella accettando l'offerta alla Forrester. Tra le due sorelle la tensione sale alle stelle!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 15 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Zoe, dopo aver appreso che Paris ha accettato il lavoro alla fondazione Forrester, è molto seccata perché è terribilmente gelosa di Zende.

Beautiful Anticipazioni: Inizialmente Paris asseconda la richiesta della sorella

Zoe ha tentato di convincere Carter a rinunciare alla collaborazione con Paris, ma di fronte alla riluttanza dell'avvocato, è stata costretta a cercare un'altra soluzione: è andata direttamente da sua sorella e, con fare sicuro, le ha detto di rifiutare. La Buckingham Senior è stata categorica, ha fatto pressione affinché Paris rinunciasse pur sapendo l'importanza dell'offerta per lei! Paris, messa alle strette, pur non comprendendo a pieno le motivazioni di Zoe, ha accettato di rifiutare il lavoro, lasciando molto dispiaciuti sia Carter che Zende.

Beautiful Anticipazioni: ​Mentre Paris si lascia convincere da Zende, Carter tenta di farsi perdonare da Zoe

Carter è rimasto davvero sorpreso dalla reazione di Zoe contrariata dalla proposta a Paris. L'avvocato sperava di compiacerla dando un'occasione a sua sorella, invece si è trovato a fare i conti con un inaspettato allontanamento della compagna. Purtroppo sa di non poter ritirare l'offerta, soprattutto ora che Zende, fa pressione per ottenere un Sì da Paris. E' così che capisce di dover fare un gesto eclatante per poter cancellare l'errore compiuto. L'avvocato non ha mai nascosto i suoi sentimenti per Zoe, ma ora vuole renderli pubblici chiedendole ufficialmente di diventare sua moglie!

Paris accetta l'offerta alla Forrester. Zoe scende in guerra! Nella Puntata di Beautiful del 15 marzo 2022

Mentre Carter, deciso a farsi perdonare, medita di fare a Zoe una proposta ufficiale di matrimonio, la modella scopre che sua sorella ha disobbedito alla sua richiesta di rifiutare il lavoro alla Forrester. Zoe è molto seccata dalla decisione di Paris e l'idea che sia stato Zende a convincerla ad accettare il ruolo alla Fondazione, non fa che peggiorare le cose: la ragazza è estremamente gelosa della relazione tra sua sorella e lo stilista, perché in fondo ancora innamorata di lui. Tra Paris e Zoe è guerra fredda, la maggiore delle sorelle Buckingham sa di non potersi esporre oltre, specialmente dopo la proposta di Carter, ma l'odio che inizierà a covare per Paris sarà davvero profondo.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.