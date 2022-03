Una Vita Anticipazioni 11 marzo 2022: Antonito in Missione Diplomatica? Lolita si oppone!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata dell'11 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5:Antonito viene selezionato per una missione diplomatica nel protettorato del Marocco, ma Lolita si oppone categoricamente.

Una Vita Anticipazioni: Antonito tra preoccupazioni e sensi di colpa

Antonito vive un momento della sua vita davvero molto complicato, tra preoccupazioni e sensi di colpa. La povera Lolita è molto malata e lui non riesce a starle accanto come vorrebbe, lei infatti, scoperto il tradimento con Natalia, ha preso le distanze. In casa il clima è pacifico ma per volere di Lolita non c'è più intimità. La moglie, in fin di vita, l'ha perdonato ma le cose non sono più tornate come una volta. Per fortuna le condizioni di salute di Lolita, grazIe ad una cura sperimentale, stanno piano piano migliorando. Una preoccupazione in meno dunque per Antonito...

Una Vita Anticipazioni: Antonito vuole del tempo per recuperare il rapporto con Lolita ma il lavoro chiama...

Lolita ha perdonato il tradimento del marito e si è fidata di lui quando ha cercato di convincerla ad affidarsi ad una cura sperimentale. Il farmaco che sta assumendo si è rivelato presto provvidenziale: Lolita sta meglio, e la situazione sembra rientrata. Se la salute migliora però, non si può dire altrettanto del loro rapporto. La coppia sembra aver perso l'affiatamento di un tempo e di questo Antonito soffre molto. Lui vorrebbe dedicarsi completamente a Lolita per cercare di recuperare ma gli impegni politici, messi in pausa per troppo tempo, tornano a farsi pressanti.

Lolita si oppone alla partenza del marito! Nella Puntata di Una Vita dell'11 marzo 2022

Proprio ora che Lolita sta meglio e può con serenità tentare di recuperare il loro rapporto, Antonito viene selezionato per una missione diplomatica nel protettorato del Marocco. Il Palacios non è certo felice di abbandonare l'amata moglie proprio in questo difficile momento, ma si rende conto che rifiutare significherebbe gettare al vento la sua carriera politica. Si tratterà dunque di una scelta complicata, soprattutto vista la reazione di Lolita: la donna si opporrà categoricamente alla partenza del marito!

