Una Vita Anticipazioni 15 marzo 2022: Antonito lascia Lolita per andare in Marocco!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 15 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: la domestica di Bacigalupe racconta alle colleghe di aver vinto alla lotteria. Antonito parte in aereo per la sua missione diplomatica in Marocco.

Una Vita Anticipazioni: Soledad attira molti sospetti

Soledad negli ultimi giorni sembra essersi data a spese pazze, la domestica ha comprato tutta una serie di vestiti eleganti, forse troppo per il suo status, che hanno attirato le attenzione delle sue colleghe, ignare che gli acquisti di Soledad siano stati fatti per compiacere il suo nuovo amante. Nessuno sa della storia segreta tra la cameriera e il capo, dunque nessuno riesce a comprendere il motivo del suo shopping compulsivo. Una cosa è certa però e l'occhio attento delle cameriere non se la è lasciata sfuggire: quegli abiti sono troppo costosi per una cameriera. Soledad però sembra essere pronta a dipanare ogni dubbio. Alle domande inquisitorie delle colleghe risponderà dicendo di aver vinto alla lotteria!

Una Vita Anticipazioni: Lolita si oppone alla partenza del marito

Proprio ora che Lolita sta meglio e può con serenità tentare di recuperare il loro rapporto, Antonito viene selezionato per una missione diplomatica nel protettorato del Marocco. Il Palacios non è certo felice di abbandonare l'amata moglie proprio in questo difficile momento, ma si rende conto che rifiutare significherebbe gettare al vento la sua carriera politica. Si tratterà dunque di una scelta complicata, soprattutto vista la reazione di Lolita: la donna si opporrà categoricamente alla partenza del marito!

E' un momento delicato per Antonito e Lolita, i due stanno cercando di recuperare il loro rapporto ma la preoccupazione per la malattia della poverina continua a rendere il clima pesante. Poi c'è anche il tradimento, ancora non archiviato da Lolita che, continua a mantenere un certo distacco dal coniuge. A complicare tutto si aggiunge anche il lavoro: Antonito è stato selezionato per una importante missione diplomatica nel protettorato del Marocco. Lolita è fermamente contraria ma Antonito capisce di non avere altra scelta, il suo ruolo, conquistato a fatica e con mille sacrifici, gli impone di partire e purtroppo anche sua moglie dovrà farsene una ragione. Nonostante le obiezioni della donna, nella puntata in onda, vedremo infatti il Palacios salire su un aereo destinazione Marocco!

