Love is in the Air Anticipazioni 15 marzo 2022: Eda soffre di depressione? Ayfer terrorizzata

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda soffre di depressione?

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 15 marzo 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale5 , Eda ha scoperto di essere in dolce attesa ma ha chiesto a Serkan di non rivelare ancora a nessuno la notizia per sincerarsi che la gravidanza stia procedendo secondo i piani. Per una serie di sfortunati eventi, tuttavia, tutti credono che Eda soffra di depressione mentre Aydan è convinta che Pina sia incinta, e non sa come rivelare alla sorella di aver perso di vista la giovanissima nipote.

Eda è depressa nella puntata di Love is in the Air del 15 marzo 2022

Eda è incinta e il medico le ha consigliato di assumere dei farmaci a base di erbe per aiutare il feto a crescere correttamente. La paesaggista ha chiesto a Serkan, irriconoscibile e colpevole di un bel disastro, di non rivelare nulla per qualche settimana. Così, trovando le medicine nella borsa di Eda, la zia Ayfer e l’amica Melo si convincono che la Yildiz soffra di depressione, forse anche a causa della difficile situazione economica, e si preoccupano molto. Ma Eda è veramente ben lontano dal soffrire di depressione come tutti pensano…

Anticipazioni Love is in the Air: Pina terrorizza Ayda

Aydan ha accolto Pina in casa sua, promettendo alla sorella di prendersi cura della nipote, e adesso sospetta che la giovane sia incinta. Per Aydan è un duro colpo, soprattutto ora che deve preoccuparsi anche delle nozze con Kemal, di cui non ha ancora parlato con Serkan. Cosa racconterà alla sorella quando Pina tornerà a casa con un pancione, senza marito né uno straccio di proposta di nozze?

Love is in the Air Anticipazioni: Eda in lacrime

Convinte che Eda soffra di depressione e stia tenendo il segreto per sé, non volendo dare a Serkan nuove preoccupazioni, Ayfer e Melo spiano la Yildiz in cerca di inizi. Le due trovano Eda intenta a contemplare Serkan mentre intrattiene Kiraz con un buffo spettacolo di magia, pizzicando la paesaggista in lacrime per quella scena decisamente innocente. Melo e Ayfer credono che questa sia la prova della condizione precaria di Eda, ignorando che sono gli ormoni della gravidanza a provocare il pianto dell’amica.

