Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 12 gennaio 2022

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 gennaio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 12 gennaio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 gennaio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 gennaio 2022 - Liam ha capito di avere un'unica speranza: convincere Steffy. I due in passato hanno lavorato spalla a spalla per riuscire a smascherare il Forrester e ora Liam prega Steffy di concedergli ancora fiducia. Il riavvicinamento tra Hope e Thomas è evidente, così come il fatto che sia Douglas ad unirli, ma Steffy non sembra disposta ad immischiarsi nella vicenda. Liam, abbandonato da tutti, decide dunque di affrontare Hope, purtroppo senza successo, nel frattempo Steffy, indifferente alla preoccupazione dell'ex, commenta tagliente col cugino Zende la loro situazione famigliare. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 12 gennaio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 12 gennaio 2022 - Marcos è preoccupato, è tornato ad invischiarsi con i Quesada nel tentativo di proteggere Anabel, ma forse, proprio questa sua decisione ha finito per costare la vita alla povera Pasamar. L'imprenditore non ha certezze, ma solo sospetti che non mancherà di manifestare. Assente in occasione della tragica morte, pretenderà infatti di sapere di più su quanto accaduto, interrogando sua figlia e Soledad, purtroppo senza successo. Le due donne non sapranno aggiungere molto rispetto alla versione ufficiale dei fatti: Felicia è morta a causa di un attacco cardiaco. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 12 gennaio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 12 gennaio 2022 - Can e Kiraz parlando dei rispettivi genitori e il figlio di Engin e Piril porta l’amica a dubitare delle intenzioni del padre Serkan. Eda, nel frattempo, passa la notte a casa dell’imprenditore, facendo una scoperta romantica quanto sconcertante. Il mattino seguente, la Yildiz origlia la telefonata di Aydan, scoprendo che la signora Bolat vuole ottenere l’affidamento esclusivo di Kiraz. La paesaggista si scaglia contro Serkan, che è costretto a provare la propria innocenza: Aydan non ha mai parlato di questo argomento con lui! Qui la trama completa di Love is in the Air​.

