Una Vita Anticipazioni dal 10 al 15 gennaio 2022: Salto temporale. Bellita muore!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 10 al 15 gennaio 2022 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 10 al 15 gennaio 2022

Puntata in onda Lunedì 10 gennaio 2022

Il quartiere è scosso per la notizia della morte di Bellita, ma Josè e Alodia sembrano nascondere un segreto. La relazione tra Anabel e Miguel è sempre più stretta.

Puntata in onda Martedì 11 gennaio 2022

In un'intervista pubblicata su un giornale, Felipe racconta come ha ingannato Genoveva per farle confessare di avere ucciso Marcia. Genoveva legge l'articolo dal carcere e giura vendetta.

Puntata in onda Mercoledì 12 gennaio 2022

Lolita è ancora arrabbiata e delusa perché il marito le ha dato buca il giorno del loro anniversario. Marcos continua a sospettare che Felicia non sia morta per cause naturali.

Puntata in onda Giovedì 13 gennaio 2022

Nonostante le provocazioni del commissario, Genoveva evita di aggredirlo con il punteruolo che è in suo possesso. La detenuta chiede come ultima volontà di poter vedere Felipe.

Puntata in onda Venerdì 14 gennaio 2022

Roberto, per distrarre Miguel dai conti del ristorante, gli presenta Berenguer, un nuovo cliente. Natalia, imperterrita, continua nel tentativo di sedurre Antonito.

Puntata in onda Sabato 15 gennaio 2022, doppio episodio

Ep.1: Aurelio comunica a Marcos di essere tornato con il denaro del padre per investirlo nella loro società, dato che in Messico le cose per i Quesada si sono messe male.

Ep.2: Natalia si presenta a casa di Antonito per sedurlo e, una volta entrata, lascia la porta socchiusa; il giovane deputato ferma la ragazza prima che la situazione degeneri.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.