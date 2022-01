Beautiful Anticipazioni 12 gennaio 2022: Thomas mette Liam e Hope l'uno contro l'altro!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 12 gennaio 2022. Ecco cosa succederà nelle Trame dell’episodio in onda alle 13.10 su Canale5: Liam e Hope discutono riguardo a Thomas. Poi lui confida a Steffy di diffidare di suo fratello. Steffy incontra Zende e insieme parlano delle loro famiglie poco convenzionali.

Beautiful Anticipazioni: Thomas si riavvicina a Hope grazie a Douglas

Neppure quanto accaduto in passato è riuscito a scalfire la fiducia cieca di Hope nei confronti di Thomas, la ragazza infatti, sostenuta anche da Steffy e Finn, non solo ha accettato di riprendere Thomas nella sua squadra di stilisti, ma lo sta anche aiutando a ricostruire i rapporto con Douglas. Le cose sembrano andare per il verso giusto e il bambino, triste per la lunga lontananza del padre, sembra finalmente tornare a sorridere. Thomas però ha bisogno di reimparare a fare il padre e Hope è pronta a vigilare sul suo percorso.

Beautiful Anticipazioni: Hope cade nella trappola di Thomas

Liam è rimasto completamente solo e la guerra con Thomas sembra ormai persa, nonostante quanto accaduto in passato infatti, nessuno sembra dubitare del ragazzo e soprattutto, tutti si prodigano per aiutarlo concedendogli mille occasioni. Ma per lo Spencer il figlio di Ridge non è cambiato, anzi, più forte di prima, ha messo in atto un'altra diabolica trappola: approfittando ancora una volta dell'amore di Hope per Douglas l'ha invitata prima a lo chalet poi a cena dove hanno avuto occasione di stare un po' da soli.

Liam solo contro tutti, nella Puntata di Beautiful del 12 gennaio 2021

Liam ha capito di avere un'unica speranza: convincere Steffy. I due in passato hanno lavorato spalla a spalla per riuscire a smascherare il Forrester e ora Liam prega Steffy di concedergli ancora fiducia. Il riavvicinamento tra Hope e Thomas è evidente, così come il fatto che sia Douglas ad unirli, ma Steffy non sembra disposta ad immischiarsi nella vicenda. Liam, abbandonato da tutti, decide dunque di affrontare Hope, purtroppo senza successo, nel frattempo Steffy, indifferente alla preoccupazione dell'ex, commenta tagliente col cugino Zende la loro situazione famigliare.

