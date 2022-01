Love is in the Air Anticipazioni 12 gennaio 2022: Eda scopre tutto, Aydan è malvagia!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda scopre che Aydan vuole ottenere l’affidamento di Kiraz.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 12 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, Can e Kiraz parlando dei rispettivi genitori e il figlio di Engin e Piril porta l’amica a dubitare delle intenzioni del padre Serkan. Eda, nel frattempo, passa la notte a casa dell’imprenditore, facendo una scoperta romantica quanto sconcertante. Il mattino seguente, la Yildiz origlia la telefonata di Aydan, scoprendo che la signora Bolat vuole ottenere l’affidamento esclusivo di Kiraz. La paesaggista si scaglia contro Serkan, che è costretto a provare la propria innocenza: Aydan non ha mai parlato di questo argomento con lui!

Kiraz terrorizzata nella puntata di Love is in the Air del 12 gennaio 2022

Can e Kiraz hanno stretto un bel legame e parlano spesso delle loro rispettive famiglie. Il figlio di Piril ed Engin trova strano che Serkan non abiti insieme ad Eda e alla figlia, e crede che l’imprenditore stia agendo in questo modo per non avere legami con loro e poter fuggire quando vuole. Sentendo la teoria di Can, Kiraz si spaventa molto e teme che il padre possa sparire da un momento all’altro.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda dorme con Serkan

Serkan, ignaro dei dubbi della figlia Kiraz, chiede ad Eda di dormire a casa sua con la figlia, per trascorrere del tempo come una vera famiglia. La paesaggista, sebbene dubbiosa, accetta per il bene di Kiraz e scopre, durante la notte, l’esistenza di un covo segreto in casa Bolat, dove l’imprenditore ha conservato tutto ciò che riguarda la loro travagliata storia d’amore. La Yildiz non ha il tempo di riflettere sulla propria scoperta, perché una nuova minaccia incombe all’orizzonte.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda scopre la verità!

Dopo aver passato la notte in casa Bolat, Eda origlia la conversazione telefonica di Aydan, scoprendo che la madre di Serkan ha avviato le pratiche per chiedere l’affidamento esclusivo di Kiraz. Furiosa, la paesaggista si scaglia contro Serkan, che giura di non sapere nulla delle intenzioni della madre e di occuparsi della faccenda, proteggendole.

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Love is in the Air dal 10 al 14 gennaio 2022.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.