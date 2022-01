Una Vita Anticipazioni 12 Gennaio 2022: Felicia è morta! Marcos nutre dei sospetti sulle cause del decesso...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 12 gennaio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che dopo il salto temporale, apprenderemo di un'altra tragica morte avvolta nel mistero...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 12 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: Lolita è ancora arrabbiata e delusa perchè il marito le ha dato buca il giorno del loro anniversario. Marcos continua a sospettare che Felicia non sia morta per cause naturali.

La morte di Bellita non è l'unico dramma a sconvolgere Acacias dopo il salto temporale, scopriremo infatti della tragica dipartita di un altro personaggio proprio nella puntata in onda. Anticipazioni rivelano dei sospetti di Marcos dopo l'improvvisa morte di Felicia. A dire addio per sempre dunque, è proprio la suocera della Del Campo, la morte della povera ristoratrice non andrà mai in onda, la sua fine verrà raccontata attraverso le parole di suo marito.

Marcos è preoccupato, è tornato ad invischiarsi con i Quesada nel tentativo di proteggere Anabel, ma forse, proprio questa sua decisione ha finito per costare la vita alla povera Pasamar. L'imprenditore non ha certezze, ma solo sospetti che non mancherà di manifestare. Assente in occasione della tragica morte, pretenderà infatti di sapere di più su quanto accaduto, interrogando sua figlia e Soledad, purtroppo senza successo. Le due donne non sapranno aggiungere molto rispetto alla versione ufficiale dei fatti: Felicia è morta a causa di un attacco cardiaco.

Dopo il salto temporale una infausta notizia inizia a circolare nel quartiere. Marcos, rientrato di corsa dal Messico, dove ha ricominciato a lavorare spalla a spalla con Salustiano, il temibile padre di Aurelio e Natalia, ha scoperto i motivi del prematuro decesso della sua povera moglie: attacco cardiaco. Felicia era una donna in salute, la diagnosi desta molti sospetti, rafforzati dalle minacce e dai ricatti dei Quesada, il Bacigalupe dunque non se la sente di archiviare la questione senza andare fino in fondo. Spinto da un atroce dubbio insisterà affinché venga disposta un'autopsia sul corpo di Felicia.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.