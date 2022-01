Love is in the Air Anticipazioni dal 10 al 14 gennaio 2022: Eda e Serkan fanno una terribile scoperta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 10 al 14 gennaio 2022. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 10 al 14 gennaio 2022 su Canale 5. Scopriamo dunque cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 16.55 alle 17.35.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 10 al 14 gennaio 2022

Puntata in onda Lunedì 10 gennaio 2022

Aydan chiede alla signora Deniz di fornirle dati che possano screditare Eda ed ottenere così l'affidamento di Kiraz, e lei glieli fornisce.

Puntata in onda Martedì 11 gennaio 2022

Serkan, dopo aver scoperto che Kiraz è sua figlia, decide di iniziare a fare il padre. Ma i tentativi di recuperare gli anni persi lo portano a viziare la bambina, indispettendo Eda.

Puntata in onda Mercoledì 12 gennaio 2022

A causa delle parole di Can, Kiraz teme che se non abiterà con Serkan lui la lascerà di nuovo. Eda cede alla richiesta della figlia di dormire a casa di Serkan e l'Yildiz scopre così una stanza segreta in cui il Bolat ha conservato tutti i ricordi della loro storia. Ma questa non sarà l'unica scoperta della donna...

Puntata in onda Giovedì 13 gennaio 2022

Mentre Serkan è geloso del rapporto di Kiraz con Burak, Eda fa i conti con la sua scoperta: Aydan sta cercando di toglierle l'affidamento di Kiraz e sta raccogliendo delle prove contro di lei. Serkan è riuscito a convincere la Yildiz che era all'oscuro di tutto, per poi fare anche lui una triste scoperta: Ayfer sta operando come Aydan, ma il suo obiettivo è togliere la bambina a Serkan!

Puntata in onda Venerdì 14 gennaio 2022

La giudice incaricata di seguire il caso dell'affidamento di Kiraz, stabilisce che per il bene della bambina Serkan ed Eda dovranno convivere per un po'. I due ex amanti si ritroveranno così a condividere la camera da letto, ma il Bolat dormirà per terra!

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.