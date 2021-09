Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 8 settembre 2021

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 7 settembre 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 8 settembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 settembre 2021 - Steffy da ormai in escandescenza per ogni piccola cosa, dunque anche la scelta di Liam e Hope di ospitare Kelly qualche giorno in più a dispetto dei patti, sarà motivo di grande irritazione per la ragazza: aizzata da suo fratello Thomas, vedrà il gesto della coppia come un serio attacco alla sua persona. In realtà, anche se a malincuore, Hope è pronta a riconsegnare la piccola alla sua mamma, si reca infatti alla casa sulla scogliera con Kelly. Quale sarà l'accoglienza riservata alla Logan? Di fronte all'evidente stato confusionale della Forrester, cosa deciderà di fare Hope? Riconsegnerà davvero la bambina? Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 8 settembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 8 settembre 2021 - la Salmeron, con impegno e pazienza, è riuscita ad imitare la scrittura di Marcia, a quel punto ha confezionato lettere cariche di odio indirizzate a Felipe, con lo scopo di farlo impazzire. Quando effettivamente Felipe ritroverà le missive andrà fuori di testa e Genoveva potrà festeggiare il raggiungimento del suo obiettivo. L'avvocato, dopo aver rivissuto con dolore per la morte della sua amata, deciderà di dare fuoco a quelle parole velenose e certo che si tratti di contraffazioni ad opera di Genoveva, cambierà la serratura di casa. Genoveva intanto, continuerà a screditarlo pubblicamente! Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 8 settembre 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 8 settembre 2021 - Riza, per punire Tahsin, ha rapito Fugen, la madre del protagonista, e l'ha messa in una gabbia sospesa nel vuoto; il suo obiettivo, infatti, era quello di far credere al nemico di aver rapito e rinchiuso Adalet. Nel tentativo di liberare quella che il Korludag pensava fosse la moglie, ha fatto però precipitare la gabbia. Così, Cesur, accorso sul posto, vede la mamma morire sotto i suoi occhi. Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 8 settembre 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 8 settembre 2021 - Eda ha preparato una sorpresa per festeggiare il compleanno di sua zia Ayfer. La ragazza, insieme alle amiche, a Serkan, Aydan, Seyfi, Piril ed Erdem, ha organizzato una giornata di pattinaggio sul ghiaccio. Il Bolat approfitta della situazione per confessarle nuovamente il suo grande amore e stavolta Eda sembra sciogliersi tra le sue braccia. Dopo la bellissima esperienza sui pattini, tutta l'Art Life deve affrontare l'arrivo del nuovo socio, che prenderà il posto di Efe. Questo si rivelerà essere la nonna della Yildiz che, ovviamente, andrà su tutte le furie. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

