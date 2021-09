Beautiful Anticipazioni 8 settembre 2021: Hope ridarà Kelly a sua madre Steffy?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 8 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Liam è preoccupato per Steffy e ne parla con Bill, Wyatt e Justin. Nel frattempo, Hope è andata a casa di Steffy per riportarle sua figlia.

Beautiful Anticipazioni: Liam in pena per Steffy si sfoga con Bill, Wyatt e Justin

La Forrester fatica a riprendersi dall'incidente, vive da giorni in uno stato confusionale provocato dagli antidolorifici che assume per cercare di tenere a bada il dolore. La situazione è preoccupante e Liam e Hope preferiscono per ora occuparsi della piccola Kelly, convinti di offrire così il loro sostegno a Steffy. Thomas però, continua a metterle strane idee in testa e i rapporti con l'ex marito e la sorellastra iniziano ad incrinarsi. Liam fa la spola tra la casa coniugale e quella sulla scogliera dove Steffy sta trascorrendo il periodo di convalescenza. Il poverino ha perso di vista le questioni di lavoro per risolvere i problemi familiari. Bill però si è dimostrato comprensivo, anzi, lui, Wyatt e Justin, scoperti i recenti strani atteggiamenti di Steffy sono pronti a dare sostegno al povero Liam.

Beautiful Anticipazioni: Liam e Hope hanno tenuto un po' Kelly con loro, ma Steffy non l'ha presa bene!

Le condizioni di Steffy sono preoccupanti. La ragazza ha chiesto al dottor Finnegan di aver un'altra prescrizione per gli antidolorifici che le aveva dato in ospedale e in attesa di sentirsi meglio, ha lasciato che Liam portasse Kelly a casa sua. Hope è molto felice di avere tutti i “suoi” bambini accanto a lei. Non ci sono solo Beth e Kelly ma ovviamente anche Douglas, strappato alla pazzia di suo padre. La Logan condivide con suo marito questo gioioso momento e convince lo Spencer a lasciare che Kelly passi ancora qualche notte da loro, senza riportarla da sua madre. Purtroppo Thomas, certo che la Logan voglia giocare un brutto scherzo a Steffy ha cominciato a tessere una delle sue velenose ragnatele.

Hope pronta a riportare Kelly da sua madre, ma Steffy non è lucida! Nella Puntata di Beautiful dell'8 settembre 2021

Steffy da ormai in escandescenza per ogni piccola cosa, dunque anche la scelta di Liam e Hope di ospitare Kelly qualche giorno in più a dispetto dei patti, sarà motivo di grande irritazione per la ragazza: aizzata da suo fratello Thomas, vedrà il gesto della coppia come un serio attacco alla sua persona. In realtà, anche se a malincuore, Hope è pronta a riconsegnare la piccola alla sua mamma, si reca infatti alla casa sulla scogliera con Kelly. Quale sarà l'accoglienza riservata alla Logan? Di fronte all'evidente stato confusionale della Forrester, cosa deciderà di fare Hope? Riconsegnerà davvero la bambina?

