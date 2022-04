Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 28 aprile 2022

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 28 aprile 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 aprile 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 aprile 2022 - Steffy porta avanti la sua gravidanza, seppur amareggiata per l'inaspettata rivelazione sulla paternità del bambino che aspetta, capisce l'importanza di vivere un percorso sereno circondata da effetti sinceri. Finn le è rimasto accanto, ed è anche per rispetto a lui che la Forrester si impegna per non trasformare questo felice percorso in un angosciante condanna. La ragazza prende coscienza della responsabilità che ha come futura madre e come donna, quindi è pronta a mettersi in gioco con grande tenacia. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 aprile 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 28 aprile 2022 - Anabel si è fatta grandi illusioni, la ragazza è arrivata a mettersi contro suo padre sicura della sua storia con Aurelio, accettando addirittura di sposarlo una volta risolti gli attriti familiari. La poverina spera ancora in una risoluzione dei dissidi ma ha anche assicurato di essere pronta alla fuga con il Quesada, in caso di fallimento dei suoi progetti. Insomma, la Bacigalupe, ha dato diverse e convincenti dimostrazioni d'amore, ma Aurelio le avrà meritate? Anticipazioni sulla puntata rivelano di una sconvolgente scoperta: la relazione galeotta tra l'uomo e la Salmeron uscirà fuori. La voce arriverà fino all'orecchio di Anabel? Come reagirà la giovane? Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 28 aprile 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 28 aprile 2022 - Suhan è incinta, però non ha ancora messo al corrente di ciò il padre del bebè che porta in grembo, ossia Cesur. Ad essere a conoscenza della gravidanza sono esclusivamente la sua migliore amica, Sirin, ed ora il fratello, Korhan. Visto come stanno le cose tra di loro, dato che hanno da poco divorziato, l'imprenditrice ha deciso di non farne parola con l'amato. Il secondogenito di Tahsin, però, crede fermamente che la Korludag dovrebbe invece dirglielo. Dal momento che quest'ultima appare irremovibile, il Korludag junior prende un'iniziativa: chiude i futuri genitori in una stanza, costringendoli al confronto! Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

