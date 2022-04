Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda venerdì 22 aprile 2022 su Canale 5 rivelano che sembra stia nascendo un'alleanza tra l'Alemdaroglu ed il Korludag junior. Intanto, la Korludag ha bisogno di sfogarsi, però non con l'ex marito...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 22 aprile 2022, alle 16.45, Cesur e Korhan stanno diventando complici. Suhan, invece, confessa a Sirin di essere in dolce attesa, ma non al padre del bambino che porta in grembo!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Korhan ha provato a suicidarsi!

Korhan ha tentato di suicidarsi. Il ragazzo non voleva più continuare a vivere, sentendosi tradito dalla donna che ama. Cahide, infatti, è una bugiarda, e, a parer suo, persino una fedifraga: non soltanto gli ha fatto credere per mesi di essere incinta, ma ha anche dato avvio ad una relazione extraconiugale con Bulent! La moglie ha provato a spiegargli che adesso è davvero in dolce attesa, e che con il figlio di Mihriban non c'è altro che un'amicizia, però il Korludag non sentiva ragioni. Così, rimasto solo, il figlio di Tahsin ha provato ad uccidersi.

Cesur e Korhan alleati, nelle Anticipazioni del 22 aprile 2022 di Brave and Beautiful

Dopo che Suhan ha ricevuto una lettera d'addio del Korludag junior, lei e Cesur sono corsi da lui. Gli ex coniugi hanno soccorso Korhan, il quale, grazie al loro tempestivo intervento, è riuscito a salvarsi. In ospedale, una volta ripresosi, il marito di Cahide ha confidato ai suoi salvatori che, quando lo dimetteranno, non tornerà a stare nella tenuta del padre. L'ex cognato, allora, gli offre ospitalità. A casa sua, l'Alemdaroglu mostra al Korludag la telecamera attraverso cui spia le mosse di Tahsin. I due si lanciano uno sguardo complice... Che cosa hanno in mente di fare?

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan si confida solo con Sirin...

Suhan, durante una visita di controllo dal medico, ha scoperto di essere incinta. L'imprenditrice è sotto shock: non sa se gioire oppure disperarsi, ed infatti al momento è semplicemente sopraffatta dalla emozioni. La Korludag non lo ha ancora confessato a nessuno, neanche all'ex consorte. Bisognosa di sfogarsi, la giovane sceglie di parlarne con la sua migliore amica, Sirin...

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.