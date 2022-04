Brave and Beautiful Anticipazioni dal 25 al 29 aprile 2022: Riza aggredisce Sirin!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Brave and Beautiful in onda dal 25 al 29 aprile 2022. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della soap turca, Brave and Beautiful, per le Puntate in onda dal 25 al 29 aprile 2022 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Brave and Beautiful, in onda dalle 16.45 alle 17.30.

Anticipazioni di Brave and Beautiful per la settimana dal 25 al 29 aprile 2022

Puntata in onda Lunedì 25 aprile 2022

Tahsin, ignaro di essere ripreso dalla telecamera che Cesur ha nascosto nel suo salotto, ammette di aver inscenato il suicidio di Hasan Karahasanoglu.

Puntata in onda Martedì 26 aprile 2022

Dopo essere stata sorpresa da Riza, Sirin scompare. Mentre tutti sono in apprensione e la cercano, riappare con una ferita alla testa e racconta di essere caduta nel bosco.

Puntata in onda Mercoledì 27 aprile 2022

Cahide porta a Korhan il risultato del test del DNA che dimostra che il figlio che aspetta è suo. Ma nonostante questa prova, Korhan non le crede.

Puntata in onda Giovedì 28 aprile 2022

Salih fa promettere a Sirin di tenere la bocca chiusa su Riza e l’incidente, poiché le conseguenze sarebbero disastrose. Korhan, convinto che Suhan debba dire a Cesur della gravidanza, decide di bloccare i due in una stanza. Purtroppo il suo piano non va come sperato...

Puntata in onda Venerdì 29 aprile 2022

Il piccolo Zafer fa impazzire Cahide, che di rimando non riesce a gestirlo. Suhan prova così a convincere Tahsin a riunire il bambino alla madre naturale, ma l'uomo opta invece per far trasferire Hulya alla tenuta affinché si occupi del figlio.

Brave and Beautiful va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.45.