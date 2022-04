Una Vita Anticipazioni 28 aprile 2022: Aurelio e Genoveva sono amanti!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 28 aprile 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che la tresca galeotta tra Aurelio e Genoveva verrà scoperta. Come reagirà Anabel?

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 28 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: si scopre che Aurelio e Genoveva sono amanti. Casilda e Fabiana scoprono che Alodia e Ignacio si sono baciati e cercano di convincere la giovane a non impegolarsi con Ignacio.

Aurelio e Genoveva allo scoperto. Come reagirà Anabel? Nella Puntata di Una Vita del 28 aprile 2022

Anabel si è fatta grandi illusioni, la ragazza è arrivata a mettersi contro suo padre sicura della sua storia con Aurelio, accettando addirittura di sposarlo una volta risolti gli attriti familiari. La poverina spera ancora in una risoluzione dei dissidi ma ha anche assicurato di essere pronta alla fuga con il Quesada, in caso di fallimento dei suoi progetti. Insomma, la Bacigalupe, ha dato diverse e convincenti dimostrazioni d'amore, ma Aurelio le avrà meritate? Anticipazioni sulla puntata rivelano di una sconvolgente scoperta: la relazione galeotta tra l'uomo e la Salmeron uscirà fuori. La voce arriverà fino all'orecchio di Anabel? Come reagirà la giovane?

Una Vita Anticipazioni: Alodia decide di spiare Ignacio

Dopo il romantico pranzo con l'ingenua Alodia, Ignacio va oltre e ricomincia a frequentare i loschi individui e le infide bettole di un tempo. Almeno questo è il timore della giovane domestica che scopre il suo "fidanzato" appartarsi con un soggetto davvero sospetto. E' a questo punto che Alodia, preoccupata, deciderà di spiarlo. La ragazza, scaltramente, si intratterrà fino a tardi a casa dei suoi padroni nella speranza di cogliere Ignacio con le mani nel sacco. Il Signorino però, insospettito dal cambio di programma della giovane, metterà subito in atto una contromossa per cercare di sviare ogni sospetto: beccato mentre cerca di uscire di soppiatto, Ignacio afferra Alodia, la bacia e le dice di amarla!

Una Vita Anticipazioni: Alodia rinuncerà ad Ignacio?

A Casilda e Fabiana Ignacio non è mai piaciuto, le due hanno tentato già in passato di mettere in guardia l'ingenua Alodia purtroppo senza successo. Quando scopriranno infatti dell'evoluzione della storia tra l'amica e il furbo donnaiolo, capiranno di aver fatto un buco nell'acqua: Alodia è ormai irrimediabilmente "cotta". Nonostante le scarse speranze, le cameriere fanno un ultimo tentativo per riuscire a far ragionare Alodia: riusciranno a far capire alla ragazza che Ignacio non è l'uomo per lei?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 25 al 30 aprile 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10