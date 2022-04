Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 25 aprile al 1° maggio 2022. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 25 aprile al 1° maggio 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 25 aprile al 1° maggio 2022

Puntata in onda Lunedì 25 aprile 2022

Thomas chiede a Vinny se abbia manomesso i risultati del test di paternità di Steffy. Hope cerca di trovare la forza per andare avanti. Qui la Trama completa della puntata.

Puntata in onda Martedì 26 aprile 2022

Flo esprime a Liam tutto il suo rammarico per gli errori commessi in passato. Thomas incalza Vinny e pretende da lui una risposta sincera sul test di paternità di Steffy. Qui la Trama completa della puntata.

Puntata in onda Mercoledì 27 aprile 2022

Wyatt chiede a Katie di perdonare davvero Flo per il suo coinvolgimento nel rapimento di Beth e di accoglierla nuovamente in famiglia.

Puntata in onda Giovedì 28 aprile 2022

Steffy porta avanti la sua gravidanza, seppur amareggiata perché il padre del bambino è Liam e non Finn, il quale comunque continua a rimanerle accanto.

Puntata in onda Venerdì 29 aprile 2022

Katie parla con Brooke e con Donna per cercare di convincerle a perdonare Flo, figlia del loro fratello Storm, a suo tempo coinvolta nel rapimento di Beth.

Puntata in onda Sabato 30 aprile 2022

Wyatt organizza un incontro tra le sorelle Logan e Flo, sperando che finalmente la sua fidanzata venga perdonata dalle zie e accolta nuovamente in famiglia. Brooke, inizialmente restia a perdonare Flo per tutto quello che ha fatto passare a Hope e a tutte loro, dice però di voler fare un tentativo per amore del fratello Storm.

Puntata in onda Domenica 1° maggio 2022

Bill, che ha discusso con Wyatt e Shauna nel suo ufficio sulla possibilità di perdonare Flo, raggiunge le sorelle Logan alla Forrester e chiede a Katie di darle un'altra possibilità.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.