Brave and Beautiful Anticipazioni 28 aprile 2022: Suhan ha qualcosa da confessare a Cesur...

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda giovedì 28 aprile 2022 su Canale 5 rivelano che i due innamorati sono costretti a confrontarsi, ma...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 aprile 2022, alle 16.45, Sirin potrebbe non aver detto la verità riguardo al modo in cui si è ferita. Intanto, Korhan vuole che Suhan parli sinceramente con Cesur, confessandogli finalmente di essere incinta di lui, e per tale ragione li blocca in una stanza. Il confronto tra i futuri genitori, tuttavia, non va proprio come il ragazzo auspicava...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Sirin nasconde un segreto?

Che cosa è accaduto davvero a Sirin? La ragazza, dopo essere stata beccata da Riza a frugare tra i suoi effetti personali, era scomparsa. Chiunque l'ha cercata in preda al panico, a partire dalla madre, Reyhan, e dal marito, Kemal, ma, alla fine, Sirin è riapparsa da nulla. La giovane, con una ferita sulla testa, ha raccontato di essersela procurata cadendo durante una passeggiata nel bosco. Sirin ha detto la verità, oppure ha mentito? Salih le sta facendo promettere di tenere la bocca chiusa sull'ex galeotto e sull'incidente, altrimenti le conseguenze sarebbero disastrose!

Korhan chiude Suhan e Cesur in una stanza, nelle Anticipazioni del 28 aprile 2022 di Brave and Beautiful

Suhan è incinta, però non ha ancora messo al corrente di ciò il padre del bebè che porta in grembo, ossia Cesur. Ad essere a conoscenza della gravidanza sono esclusivamente la sua migliore amica, Sirin, ed ora il fratello, Korhan. Visto come stanno le cose tra di loro, dato che hanno da poco divorziato, l'imprenditrice ha deciso di non farne parola con l'amato. Il secondogenito di Tahsin, però, crede fermamente che la Korludag dovrebbe invece dirglielo. Dal momento che quest'ultima appare irremovibile, il Korludag junior prende un'iniziativa: chiude i futuri genitori in una stanza, costringendoli al confronto!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Il confronto tra Suhan e Cesur è un disastro!

Suhan non ha alcuna intenzione di confessare all'Alemdaroglu di essere in dolce attesa, ed ovviamente di lui. Tuttavia, i due sono costretti a dialogare, vista la situazione in cui si ritrovano - per colpa del marito di Cahide -. Korhan spera vivamente che gli innamorati riescano a discutere civilmente, e a riappacificarsi... ma qualcosa potrebbe andare storto.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.