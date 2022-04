Beautiful Anticipazioni 28 aprile 2022: Steffy cerca la forza per andare avanti!

Anticipazioni TV

Beautiful Anticipazioni: un errore ha cambiato la vita di Steffy

Steffy è molto provata dalla scoperta dell'identità del padre del bambino che porta in grembo, nonostante si tratti dell'uomo che ha amato per molti anni e che le ha già regalato la gioia di una figlia, fatica ad accettare che Liam possa ancora aver un ruolo così importante nella sua vita e influenzare il suo futuro. Lo Spencer ha scelto Hope, e lei, anche se con sofferenza, ha accettato la sua decisione. Il tempo ha aiutato e l'arrivo di Finn è stato decisivo, è bastata però solo una notte a cambiare tutto...

Beautiful Anticipazioni: Steffy cerca la forza per andare avanti

Steffy sente il peso della colpa, l'arrivo di Finn ha rappresentato una spinta importante verso la rinascita e ferire il suo "salvatore" le crea profonda angoscia. La Forrester comunque, consigliata dai medici e dallo stesso fidanzato, tenterà di mettere da parte i brutti pensieri e cercherà la forza per vivere con serenità questi mesi di gestazione. Del resto è consapevole di avere una grande fortuna, un uomo che continua ad amarla e starle vicino, e non vuole certo mostrare ingratitudine a Finn.

Beautiful Anticipazioni: Steffy decide di mettersi in gioco con grande tenacia

Steffy porta avanti la sua gravidanza, seppur amareggiata per l'inaspettata rivelazione sulla paternità del bambino che aspetta, capisce l'importanza di vivere un percorso sereno circondata da effetti sinceri. Finn le è rimasto accanto, ed è anche per rispetto a lui che la Forrester si impegna per non trasformare questo felice percorso in un angosciante condanna. La ragazza prende coscienza della responsabilità che ha come futura madre e come donna, quindi è pronta a mettersi in gioco con grande tenacia.

