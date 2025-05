Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 maggio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 29 maggio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 maggio 2025 - Hope non ha più peli sulla lingua e non risparmia nessuno, soprattutto non Liam. Il confronto tra i due ex coniugi si concluderà nel peggiore dei modi e non solo perché Thomas arriverà allo chalet per passare la serata romantica e intima con la sua amata ma anche perché Hope rivelerà al padre di sua figlia di sentirsi amata e desiderata come lui non è mai riuscito a farla sentire. Intanto Luna e Poppy si incontreranno a Il Giardino e parleranno della cena da Steffy. La giovane Nozawa racconterà alla madre della serata stupenda passata insieme a Finn e alla sua fantastica moglie, che lei stima tantissimo... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 29 maggio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 29 maggio 2025 - Selin si serve dell'aiuto di Azra per girare e diffondere tramite emittenti televisive una video-intervista in cui racconta tutta la verità sulla storia d'amore tra Tolga ed Oylum. Esplode il caos. La notizia giunge fino a Diyarbakir nel giro di poco tempo, ed un uomo di nome Vahit decide di prendere in mano la situazione: vuole vendicare Behram e la famiglia Dicleli per l'onta subita. L'individuo raggiunge Celal, il quale però lo caccia e poi allerta Mualla. Parallelamente, Kahraman, dopo aver preso visione dell'intervista di Selin, fa irruzione nell'ufficio di Tolga per affrontarlo... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 29 maggio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 29 maggio 2025 - Yagmur arriva ubriaca al matrimonio di Ekrem ed Elif, ma per fortuna Bedri la intercetta per tempo e la porta via. Nel corso della cerimonia, Aslan e Devin si riavvicinano, tanto che lui si allontana per andare ad aspettarla in una camera da letto. Qui, però, lo raggiunge a sorpresa un sicario che gli spara. La giovane lo trova quasi esanime e, piangendo ed urlando, chiama aiuto. Aslan viene ricoverato d'urgenza e sottoposto immediatamente ad un delicato intervento chirurgico. E mentre Serap viene scagionata, i medici comunicano ai famigliari del biondo che l'operazione è andata bene, quindi dovrebbe farcela. Devin ed Hulya decidono di collaborare per il bene di Aslan... Qui la puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 29 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 29 maggio 2025 - Manuel è furioso contro sua madre che ha impedito le sue nozze con Jana. Il giovane marchese rivelerà tutto a Don Alonso e gli dirà di essere deluso dal comportamento di Cruz. Il ragazzo spererà di avere l’appoggio di suo padre e cercherà di convincerlo a dargli una mano. Intanto Vera confiderà a Lope del ricatto di sua madre e il cuoco la spingerà denunciare la marchesa. Ayala e Margarita discuteranno del loro trasferimento a casa del conte una volta che saranno sposata. Ignacio spingerà la futura moglie a convincere sua figlia a vivere con loro. Margarita ci proverà ma sua Martina le dirà di no e sarà più che mai determinata a rimanere dagli zii; per questo chiederà loro il permesso per poter restare. Alonso e Cruz saranno felici di averla ancora tra loro... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

