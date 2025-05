Tradimento Anticipazioni 29 maggio 2025: Selin si vendica, Tolga finisce in grossi guai...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 29 maggio 2025 su Canale 5: Selin mette in atto il suo piano di vendetta contro Tolga!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 maggio 2025, alle 14:10, Selin si serve dell'aiuto di Azra per girare e diffondere tramite emittenti televisive una video-intervista in cui racconta tutta la verità sulla storia d'amore tra Tolga ed Oylum. Esplode il caos. La notizia giunge fino a Diyarbakir nel giro di poco tempo, ed un uomo di nome Vahit decide di prendere in mano la situazione: vuole vendicare Behram e la famiglia Dicleli per l'onta subita. L'individuo raggiunge Celal, il quale però lo caccia e poi allerta Mualla. Parallelamente, Kahraman, dopo aver preso visione dell'intervista di Selin, fa irruzione nell'ufficio di Tolga per affrontarlo...

Tradimento: Tolga contro Selin...

Selin ha perso di nuovo il controllo, e stavolta ha fatto perde le staffe anche a Tolga. La rossa, conscia del fatto che il marito non avesse alcuna intenzione di salvare il loro matrimonio, nonostante lei avesse testimoniato a suo favore per farlo tornare in libertà, ha dato di matto: prima ha bruciato alcuni vestiti di Tolga, poi è arrivata addirittura a minacciarlo di appiccare un incendio per ridurre in cenere la loro casa. A questo punto, esasperato, il giovane ha avuto un'esplosione di rabbia e le ha gridato contro che cosa ha realmente nel cuore...

Selin mette in atto la sua vendetta... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Tolga ha rivelato a Selin che è ancora innamorato di Oylum, e che la amerà fino alla fine dei suoi giorni; dopodiché, le ha persino ringhiato contro che sposarla è stato il più grande errore della sua vita. Ora, la ragazza con il cuore spezzato si prepara a mettere in atto il suo piano di vendetta. Selin, servendosi dell'aiuto di Azra, gira e diffonde attraverso delle emittenti televisive una video-intervista in cui racconta tutta la verità sulla turbolenta storia d'amore di Oylum e Tolga. La sorella di Serra ha appena sganciato una "bomba"...

Kahraman all'attacco, nelle Anticipazioni della puntata del 29 maggio 2025 di Tradimento

La video-intervista in cui Selin racconta la verità sulla storia d'amore tra Oylum e Tolga arriva nel giro di poco tempo fino a Diyarbakir. Qui, un uomo di nome Vahit decide di prendere in mano la situazione: la sua intenzione è quella di vendicare il povero Behram e tutta la famiglia Dicleli per l'affronto che hanno subito. Infatti, ormai è di dominio pubblico che il moro, ancora in coma, abbia una moglie fedifraga. Il losco individuo raggiunge Celal per metterlo al corrente di ciò che vuole fare, e l'uomo prima lo manda via, poi si mette in contatto con Mualla. Nel mentre, anche Kahraman ha visto la suddetta video-intervista, e, furioso, si reca nell'ufficio di Tolga per prenderlo di petto e sistemare le cose una volta per tutte; d'altra parte, non lo troverà...

