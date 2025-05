The Family Anticipazioni 29 maggio 2025: Aslan in fin di vita! Chi ha commissionato il suo omicidio?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 29 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Aslan resta vittima di un agguato! Ma chi è che lo vuole morto?

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 maggio 2025 alle 16:25, Yagmur arriva ubriaca al matrimonio di Ekrem ed Elif, ma per fortuna Bedri la intercetta per tempo e la porta via. Nel corso della cerimonia, Aslan e Devin si riavvicinano, tanto che lui si allontana per andare ad aspettarla in una camera da letto. Qui, però, lo raggiunge a sorpresa un sicario che gli spara. La giovane lo trova quasi esanime e, piangendo ed urlando, chiama aiuto. Aslan viene ricoverato d'urgenza e sottoposto immediatamente ad un delicato intervento chirurgico. E mentre Serap viene scagionata, i medici comunicano ai famigliari del biondo che l'operazione è andata bene, quindi dovrebbe farcela. Devin ed Hulya decidono di collaborare per il bene di Aslan...

The Family: Yagmur si presenta ubriaca al matrimonio di Ekrem...

I festeggiamenti per le nozze di Ekrem ed Elif hanno avuto inizio, e tutti appaiono molto contenti per loro due, fatta eccezione per una persona. Yagmur, distrutta, è rimasta a casa, dove sta continuando a guardare il filmato dell'evento postato sui social da Turgut, e a bere. La giovane, ubriaca, si presenta al matrimonio, ma per fortuna Bedri riesce ad intercettarla e a fermarla prima che scoppi il caos. Il ragazzo porta Yagmur in macchina, e lei, furiosa perché disperata, scoppia a piangere: il pensiero che il suo amato sia diventato il marito di un'altra la sta devastando...

Aslan e Devin si riavvicinano... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Durante la festa, Aslan e Devin hanno finalmente modo di riavvicinarsi. I due si stanno godendo un bel lento al centro della pista, e sono talmente tanto immersi nella loro conversazione "piccante" che hanno come l'impressione di essere soli. Infatti, Aslan e Devin stanno provando a rimettere insieme i pezzi della loro ultima notte bollente trascorsa insieme, quando, ebbri, si sono abbandonati alla passione, facendo l'amore e poi dormendo abbracciati...

Aslan in fin di vita, nelle Anticipazioni della puntata del 29 maggio 2025 di The Family

Dopo essersi stuzzicati un po', Aslan si allontana dalla pista da ballo per andare in una camera da letto, dove aspetterà Devin per passare con lei un'altra nottata memorabile, ma stavolta da sobri. Purtroppo, sta per accadere qualcosa di totalmente diverso. Ad aprire la porta della stanza in questione non sarà Devin, bensì un uomo mosso dalle peggiori intenzioni: il malvivente estrae la sua pistola e, puntando al cuore del protagonista, esplode dei colpi. Mentre il sicario si dà alla fuga, la psicologa corre da Aslan e lo trova a terra, quasi esanime. Devin, piangendo e gridando, chiama aiuto. Il biondo viene ricoverato d'urgenza e sottoposto immediatamente ad un delicato intervento chirurgico che potrebbe salvargli la vita. Per fortuna, i medici comunicano ai famigliari che l'operazione è andata bene, ma che le prossime 48 ore saranno decisive. Consce del fatto che chi ha tentato di uccidere Aslan potrebbe riprovarci, la rossa ed Hulya stringono un'inedita alleanza. Al contempo, Serap viene rilasciata...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.25.