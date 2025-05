Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 maggio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 7 maggio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 maggio 2025 - Ridge sarà più che mai certo di aver vinto la sfida contro Eric e non vedrà l’ora di presentarsi davanti a suo padre con la vittoria in pugno. Lo stilista si è reso conto di quanto il pubblico abbia apprezzato le sue creazioni più di quelle di suo padre e ne avrà ulteriore conferma quanto Esther Valentine e la contessa Von Frankfurt si contenderanno un suo abito. Il designer dovrà sedare una lite nel suo ufficio tra la nobile e la Valentine ma anche frenare la gelosia di Brooke, che non sopporterà i complimenti un po’ troppo diretti delle due donne, a cui si aggiungeranno quelli di Fanny Greyson. Intanto RJ sarà sempre più nervoso e per lui arriverà il momento di confessare tutta la verità... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 7 maggio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 7 maggio 2025 - nel corso di una cena, Ipek prende in disparte Guzide per accusarla della morte di sua madre, e la giudice è sotto shock. Numan si accorge del cambiamento d'umore di Guzide, e così decide di affrontare Sezai per chiedergli se sua figlia abbia qualcosa contro la donna; l'uomo rifiuta categoricamente questa ipotesi. Dopodiché, di notte, Oylum telefona a Guzide per chiacchierare e distrarsi, in modo tale da non pensare al bacio che le ha dato Kahraman. Poi, le due parlano di Ipek, e di quanto per quest'ultima possa fare difficoltà ad accettare Guzide nella sua vita. Il giorno seguente, lei e Sezai partono per Derekoy... come la prenderà la rossa?... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 7 maggio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 7 maggio 2025 - Devin fa sapere a Hulya che ora dovrà affronta lei, e non Leyla, nel corso della battaglia legale per ottenere l'affido dei piccoli Zeynep e Kaya. Intanto, Aslan chiama Ibrahim per invitarlo ad una cena di famiglia. Chiaramente, il biondo ha un secondo fine. In seguito, Aslan informa la moglie delle sue intenzioni. Nel mentre, l'uomo arriva alla Villa, dove consegna all'amata un assegno. Ibrahim le dimostra che è stato di parola, finalmente Hulya potrà ricostruire la casa di famiglia andata distrutta, dove ripartire da zero, insieme. In un secondo momento, il protagonista fa il suo discorso sull'importanza della famiglia, poi lascia che tutti i presenti si godano il lauto pasto. Quando Io zio si prepara a farsi l'iniezione d'insulina, Aslan riprende la parola per parlare di avidità e tradimento... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 7 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 7 maggio 2025 - Curro dovrà avere ancora a che fare con Julia. La ragazza riuscirà a ottenere di rimanere alla tenuta, proponendosi per restaurare il ritratto di Carmen la prima moglie di Don Alonso. Il barone non ne sarà per niente contento e comincerà seriamente a infastidirsi dalla presenza della nuova arrivata. Il fratello di Jana sospetterà che sia un'imbrogliona e che nasconda qualcosa di molto importante. Marcelo si rivelerà un vero e proprio disastro ai fornelli e la cosa farà infuriare Lope ma anche Petra. Teresa tenterà di aiutarlo ma la governante sarà irremovibile e vorrà cacciarlo. Santos troverà il diario personale di Maria e rivelerà a Petra il suo contenuto mentre Amalia si avvicinerà a Vera rivelandole qualcosa di sconvolgente, che però non riuscirà ad approfondire per via del poco tempo a disposizione con la figlia... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

