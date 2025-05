Beautiful Anticipazioni Puntata del 7 maggio 2025: Ridge pronto a cantare vittoria ma prima deve risolvere un problema!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 7 maggio 2025 su Canale5 vedremo che Ridge dovrà sedare una lite scoppiata nel suo ufficio mentre RJ sarà sul punto di capitolare e di rivelare ai suoi genitori tutta la verità su Eric. Ecco cosa rivelano le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Beautiful ci aspetta con una nuova puntata in onda il 7 maggio 2025, alle ore 13.45 su Canale5. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Ridge sarà più che mai certo di aver vinto la sfida contro Eric e non vedrà l’ora di presentarsi davanti a suo padre con la vittoria in pugno. Lo stilista si è reso conto di quanto il pubblico abbia apprezzato le sue creazioni più di quelle di suo padre e ne avrà ulteriore conferma quanto Esther Valentine e la contessa Von Frankfurt si contenderanno un suo abito. Il designer dovrà sedare una lite nel suo ufficio tra la nobile e la Valentine ma anche frenare la gelosia di Brooke, che non sopporterà i complimenti un po’ troppo diretti delle due donne, a cui si aggiungeranno quelli di Fanny Greyson. Intanto RJ sarà sempre più nervoso e per lui arriverà il momento di confessare tutta la verità.

Beautiful Anticipazioni: Tutto pronto per la vittoria!

La sfilata di Ridge ed Eric è finita e i due attendono trepidanti di sapere chi sia il vincitore tra di loro. Molto presto Carter si presenterà da loro per rivelare i risultati delle votazioni ma soprattutto per informarli di come sono andate le vendite dei capi che hanno appena sfilato. Nastri, lustrini e lusso l’hanno fatta da padrone ed entrambe le collezioni dei designer hanno fatto scintille. Padre e figlio non vedono l’ora di sapere chi tra loro ha vinto sia per prendersi una piccola rivincita sugli ultimi scontri verbali sia per mettere fine a una guerra che ha messo in subbuglio tutta l’azienda, che ha dovuto affrontare delle spese in più per garantire l’uscita di due linee di alta moda. Ridge si complimenterà con tutto il suo staff mentre Eric gioirà insieme a Donna, fiera del lavoro del suo compagno che, nonostante tutto, ha realizzato dei capolavori.

Beautiful Anticipazioni 7 maggio 2025: Ridge seda una faida nel suo studio!

Ridge sarà certo di aver vinto la sfida. Il suo fiuto non mente mai e anche stavolta è certo di aver azzeccato i suoi pronostici: sarà lui a trionfare e dimostrerà a suo padre che si è sbagliato. A renderlo ancora più tronfio per il suo lavoro saranno la contessa Von Frankfurt, Fanny Greyson ed Esther Valentine, che lo elogeranno facendo scoppiare la gelosia in Brooke. Ridge dovrà sedare una vera e propria lite tra la nobile e la Valentine, che si contenderanno un capo della collezione del Forrester junior. Il figlio di Eric dovrà deludere le aspettative della contessa e dovrà rivelarle che l’abito era stato già scelto da Esther. La Von Frankfurt punterà i piedi e alzerà la voce ma vedendosi negare qualsiasi sostegno, se ne andrà giurando di non fare più affari con Ridge e con la Forrester Creations.

RJ pronto a cedere nella puntata di Beautiful del 7 maggio 2025

Con la conclusione della sfilata, Katie, Donna e RJ sperano che Eric si concentri su se stesso e pensi a curarsi. Al Forrester restano sei mesi di vita, che potrebbero diminuire se non si prenderà cura della sua salute, come purtroppo ha fatto sino a ora, per sfidare Ridge. RJ spererà che il suo nonnino cominci a tornare indietro sui suoi passi e magari riesca a guadagnare del tempo. Il giovane ha iniziato anche a pensare di dover informare i suoi genitori di quanto sta accadendo. E in effetti quando Brooke si avvicinerà a lui, vedendolo estremamente teso e fin troppo nervoso per una sfilata di moda, il ragazzo capitolerà e rivelerà alla madre tutta la verità che sino a ora ha tenuto nascosta per amore di suo nonno. E la verità cadrà come un macigno sulla famiglia Forrester.

