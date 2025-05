Tradimento Anticipazioni 7 maggio 2025: Ipek accusa Guzide di aver causato la morte di sua madre!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 7 maggio 2025 su Canale 5: Ipek punta il dito contro Guzide, lasciando quest'ultima senza parole...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 maggio 2025, alle 14:10, nel corso di una cena, Ipek prende in disparte Guzide per accusarla della morte di sua madre, e la giudice è sotto shock. Numan si accorge del cambiamento d'umore di Guzide, e così decide di affrontare Sezai per chiedergli se sua figlia abbia qualcosa contro la donna; l'uomo rifiuta categoricamente questa ipotesi. Dopodiché, di notte, Oylum telefona a Guzide per chiacchierare e distrarsi, in modo tale da non pensare al bacio che le ha dato Kahraman. Poi, le due parlano di Ipek, e di quanto per quest'ultima possa fare difficoltà ad accettare Guzide nella sua vita. Il giorno seguente, lei e Sezai partono per Derekoy... come la prenderà la rossa?

Tradimento: Ipek accusa Guzide...

Ipek sembra sia tornata ad Istanbul più per vendicarsi di Guzide che per ricucire il rapporto con Sezai. Infatti, sempre più rancorosa nei confronti della giudice, la giovane sta mettendo a punto un diabolico piano - con l'aiuto di Azra e Serra - per fargliela pagare. Ora, incapace di continuare a dissimulare il fastidio che prova nei suoi riguardi, nel corso di una cena, Ipek prende in disparte Guzide per accusarla della morte di sua madre: ritiene che sia colpa sua se la mamma, mai realmente amata da suo marito, si sia tolta la vita. La donna è sconvolta, tanto che non riesce neanche a replicare a tono...

Numan affronta Sezai... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Numan sta notando che, dopo il confronto privato che c'è stato tra lei ed Ipek, Guzide pare avere tutt'altro umore: la giudice è evidentemente turbata. Preso atto di ciò, decide di andare a parlarne direttamente con con Sezai, per domandargli schiettamente se possa esserci anche solo una possibilità che sua figlia ce l'abbia con Guzide per qualche ragione. L'uomo è spiazzato, ritenendo che questa eventualità non sia nemmeno da prendere in considerazione. Infatti, Ipek non ha mai palesato quali siano i suoi reali sentimenti nei confronti della protagonista...

Oylum si confronta con Guzide, nelle Anticipazioni della puntata del 7 maggio 2025 di Tradimento

Nel cuore della notte, Oylum fa una telefonata a Guzide perché ha bisogno di chiacchierare per distrarsi un po': non sa in che altro modo smettere di pensare al bacio che le ha dato Kahraman. La ragazza sta parlando con sua madre, che le riferisce del duro confronto che ha avuto poco prima con Ipek; allora, entrambe pensano che, visto quanto ha sofferto a causa della tragica morte della madre, per lei non deve essere facile accettare Guzide nella sua vita. Il giorno successivo, quest'ultima si prepara a mettersi in viaggio insieme a Sezai, poiché devono raggiungere insieme Derekoy. Come la prenderà Ipek quando lo verrà a sapere?

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il martedì ed il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.