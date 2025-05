Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 5 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 maggio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 5 maggio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 maggio 2025 - Brooke comincerà a notare che Eric si comporta in modo strano. Le anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la sfilata prosegue nell'entusiasmo generale. Gli astanti osservano le modelle in passerella e restano colpiti dalla magnificenza degli abiti che indossano; tuttavia, nessuno di loro sa se il vestito in questione sia stato realizzato da Eric oppure da Ridge. Nel mentre, dietro le quinte, il canuto capofamiglia sta osservando le reazioni del pubblico, e se ne compiace; anche Donna gli dice di essere sicura che la sua collezione sarà memorabile. Il Forrester senior, però, continua a tossire e ad apparire un po' crucciato. Brooke, notando lo strano atteggiamento del suocero, inizia ad insospettirsi, tanto che interroga le sorelle. Né Donna né Katie sono pronte a rivelarle la verità, ed infatti prima minimizzano e poi si allontanano in fretta... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 5 maggio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 5 maggio 2025 - Mualla, fuori di sé dalla rabbia, decide di strappare nuovamente il piccolo Can dalle braccia di Oylum, e poi, come se non bastasse, sbatte quest'ultima fuori di casa: Ensar ed altre guardie la portano fuori con la forza. Nel mentre, Ipek decide di non presentarsi alla tanto attesa cena organizzata da Guzide... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 5 maggio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 5 maggio 2025 - Devin racconta ad Aslan che, quando era piccola, sua madre, a causa della malattia, viveva dei momenti di grande felicità e di grande tristezza, e lei ne soffriva molto. Poi, suo padre, estenuato, se ne andò via definitivamente; la mamma, disperata, tentò di togliersi la vita. Intanto, Cihan e Serap affrontano un delicato argomento. L'avvocatessa rivive uno spaventoso flashback che la vede protagonista insieme ad un Ibrahim più giovane. Serap evita di rispondergli, poi si avvicina per baciarlo, ma all'ultimo si ritrae. Leyla, invece, è ancora dietro le sbarre, dove crede di vedere i figlioletti, di cui sente la mancanza. La ragazza sembra avere delle allucinazioni che la portano addirittura ad assalire una compagna di cella, immaginando sia sua madre Hulya... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 5 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 5 maggio 2025 - Jana vorrà essere completamente sincera con Manuel e gli racconterà chi è davvero. La cameriera rivelerà al suo innamorato il suo vero nome, ovvero Mariana e gli confesserà che l’uomo che anni prima ha ucciso Dolores, sua madre, e ha rapito suo fratello Marcos, ovvero Curro, probabilmente faceva parte della sua famiglia. La ragazza confesserà di aver scoperto tutto tramite l’anello che lui stesso porta al dito. Jana non riuscirà a raccontare altro al suo amato perché interrotta dall’arrivo di Don Alonso. Intanto Curro chiederà a Martina di cacciare Julia, diventata ormai un’ossessione per il povero barone mentre Lope terrà lontano Marcelo, convinto che il ragazzo possa fare danni in cucina. Tra Cruz ed Alonso le cose continueranno ad andare malissimo. Il momento di maggiore tensione tra i due verrà raggiunto quando il marchese confiderà alla moglie di voler ridare a Catalina la completa gestione del business delle marmellate, sottraendola a Don Lorenzo. Pelayo tenterà di rimediare ai suoi errori; si scuserà con Simona e poi si metterà ai fornelli per preparare un piatto speciale per la cuoca. L’impresa andrà a buon fine... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

