The Family Anticipazioni 5 maggio 2025: Leyla fuori di sé, ha le allucinazioni!

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 5 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Leyla sembra non essere in sé...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 maggio 2025 alle 16:50, Devin racconta ad Aslan che, quando era piccola, sua madre, a causa della malattia, viveva dei momenti di grande felicità e di grande tristezza, e lei ne soffriva molto. Poi, suo padre, estenuato, se ne andò via definitivamente; la mamma, disperata, tentò di togliersi la vita. Intanto, Cihan e Serap affrontano un delicato argomento. L'avvocatessa rivive uno spaventoso flashback che la vede protagonista insieme ad un Ibrahim più giovane. Serap evita di rispondergli, poi si avvicina per baciarlo, ma all'ultimo si ritrae. Leyla, invece, è ancora dietro le sbarre, dove crede di vedere i figlioletti, di cui sente la mancanza. La ragazza sembra avere delle allucinazioni che la portano addirittura ad assalire una compagna di cella, immaginando sia sua madre Hulya...

The Family: Devin rivive un doloroso ricordo della sua infanzia...

Devin si sta lasciando andare ad un lungo e toccante racconto sulla sua infanzia, mentre Aslan l'ascolta attentamente. La giovane riporta alle memoria dei dolorosi ricordi di quando era soltanto una bambina di otto anni, e vedeva sua madre vivere momenti di grande eccitazione alternati a quelli di profonda depressione. Un giorno, il padre, estenuato dalla situazione, decise di andare via di casa in modo definitivo, e così la donna, in preda alla disperazione, tentò il suicidio. Per questo motivo, Devin si ritrovò a ricoprire il ruolo genitoriale anzitempo, facendo da papà e da mamma a sua sorella Yagmur...

Cihan mette alle strette Serap... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Cihan e Serap si trovano in macchina, e stanno per affrontare un delicato argomento. Lui, infatti, vorrebbe tanto sapere per quale ragione lei ce l'ha a morte con la famiglia Soykan. Serap ha un terribile flashback in cui si rivede quando era più piccola, e con lei c'era un Ibrahim più giovane. Serap appare turbata, al punto che, per eludere la domanda di Cihan, gli si avvicina e, ad un millimetro dalle labbra, si tira indietro, negandogli un bacio annunciato. Dopotutto, in questo modo è riuscita nel suo intento, ossia evitare di rispondergli...

Leyla ha le allucinazioni, nelle Anticipazioni della puntata del 5 maggio 2025 di The Family

Leyla si trova ancora dietro le sbarre, ed è in preda a delle allucinazioni. Infatti, la ragazza vede davanti a sé i piccoli Zeynep e Kaya che, piagnucolando, le chiedono perché li abbia abbandonati. Poco dopo, Leyla arriva a scagliarsi contro una compagna di cella, vedendola con il volto di Hulya: l'accusa di volerle togliere i suoi amati bambini. Intervengono le altre per dividerle, fino a quando non arrivano anche le guardie per portare via Leyla con la forza. Sembra proprio che quest'ultima stia per finire in isolamento...

