Tradimento Anticipazioni 5 maggio 2025: Mualla sbatte Oylum fuori di casa!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 5 maggio 2025 su Canale 5: Mualla toglie il piccolo Can ad Oylum e poi la caccia di casa!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 maggio 2025, alle 14:10, Mualla, fuori di sé dalla rabbia, decide di strappare nuovamente il piccolo Can dalle braccia di Oylum, e poi, come se non bastasse, sbatte quest'ultima fuori di casa: Ensar ed altre guardie la portano fuori con la forza. Nel mentre, Ipek decide di non presentarsi alla tanto attesa cena organizzata da Guzide...

Tradimento: Mualla è furibonda...

Oylum ha spiazzato i suoi genitori, dicendo loro di aver deciso di vivere a casa di Mualla insieme al piccolo Can. La donna, d'altra parte, le ha aperto le porte di casa sua esclusivamente per poterla tenere sempre sott'occhio, tanto che ha persino assunto Ilknur come sua "sorvegliante". Tuttavia, quando Kahraman lo ha scoperto, si è scagliato contro Mualla, spingendola a smetterla di comportarsi come una tirannica carceriera con sua nuora; allora, la zia ha deciso di dargli ascolto, quindi ha concesso ad Oylum il permesso di uscire insieme al bambino... salvo poi pentirsene un attimo dopo.

Mualla caccia Oylum di casa... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Quando Mualla ha notato lo strano ritardo di Oylum, convinta che Guzide la stia aiutando a fuggire, è andata prendere quest'ultima di petto. In verità, la giovane ha ritardato perché aveva portato Can, influenzato, in ospedale per farlo visitare. Sta di fatto che, in seguito a questo episodio, la tensione - già alle stelle - tra le due esplode. La suocera, pensando di non potersi fidare di Oylum, decide di strapparle dalle braccia il figlioletto per l'ennesima volta, poi la sbatte fuori di casa, facendola accompagnare all'uscio con la forza da Ensar ed altre guardie...

Ipek non si presenta alla cena di Guzide, nelle Anticipazioni della puntata del 5 maggio 2025 di Tradimento

Ipek è tornata ad Istanbul per riallacciare i rapporti con suo padre Sezai oppure per vendicarsi di Guzide? A quanto pare, la seconda. La giovane sta provando a godersi la vita, principalmente con i soldi paterni, ma la verità è che non fa altro che pensare a come potersi vendicare della giudice. Non a caso, mentre si sta servendo dell'aiuto delle sue nuove amiche, Azra e Serra, per mettere a punto un piano di vendetta contro Guzide, Ipek si rifiuta di presentarsi alla tanto attesa cena organizzata dalla donna... Come reagirà Guzide a questa notizia? Ma soprattutto, perché la rossa avrà scelto di agire in questo modo?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 4 al 10 maggio 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.