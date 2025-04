Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 14 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 aprile 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 14 aprile 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 aprile 2025 - Luna sta per affrontare una dura battaglia per rimanere a Los Angeles. La giovane Nozawa sarà sì rassicurata da RJ e Carter sul suo futuro alla Forrester Creations ma dovrà anche subire la ramanzina telefonica di sua madre, che la spingerà a lasciare al più presto la città prima che sua zia la scopra. Purtroppo non farà in tempo a farlo. Li si presenterà alla Forrester convinta che il figlio sia là e dopo aver parlato con lui, si troverà di fronte a sua nipote. Lo scontro tra le due sarà alle porte... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 14 aprile 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 14 aprile 2025 - Oylum e Behram accorrono in ospedale, dove è ancora ricoverato Umit. A questo punto, Guzide ne approfitta per prendere il genero in disparte e chiedergli spiegazioni in merito al comportamento che la madre ha avuto la sera prima; allora, Behram le spiega che Mualla ha soltanto fatto ciò che le aveva chiesto Tarik, cioè provare a fare da mediatrice tra di loro. Intanto, Ozan torna a casa, ma non trova più Zelis. Terrorizzato al pensiero che Oltan possa averla rapita per farle del male, lo raggiunge... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 14 aprile 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 14 aprile 2025 - Leyla torna a casa, ma qui c'è una brutta sorpresa ad attenderla: Tolga la sta derubando. Lei prova a fermarlo, lo assale ed insegue, però è tutto inutile. Intanto, Aslan sta ancora cercando di riprendersi dalla terribile notizia che gli ha dato Devin, ossia che lei non potrà diventare madre. In un secondo momento, Cihan rintraccia Tolga e si mette a seguirlo. L'uomo, in realtà, non ha scampo: ad aspettarlo in cima alla scalinata ci sono Serap ed Ilyas... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 14 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 14 aprile 2025 - Catalina ha deciso di chiarire la sua situazione con Pelayo. La marchesina si ritroverà faccia a faccia con il suo ex, che però non vorrà nemmeno parlarle. Il conte le chiuderà la porta in faccia, ma la figlia di Don Alonso non avrà alcuna intenzione di mollare la presa. Solo dopo diverse insistenze, la nobile riuscirà nel suo intento. Intanto Petra e Santos saranno sempre più complici, ma la cosa non sfuggirà agli occhi attenti di Don Romulo... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

