Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 14 aprile 2025 su Canale 5: Aslan deve ancora riprendersi dalla sconvolgente rivelazione che gli ha fatto Devin...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci stupiranno. Nell'episodio in onda il 14 aprile 2025 alle 16:40, Leyla torna a casa, ma qui c'è una brutta sorpresa ad attenderla: Tolga la sta derubando. Lei prova a fermarlo, lo assale ed insegue, però è tutto inutile. Intanto, Aslan sta ancora cercando di riprendersi dalla terribile notizia che gli ha dato Devin, ossia che lei non potrà diventare madre. In un secondo momento, Cihan rintraccia Tolga e si mette a seguirlo. L'uomo, in realtà, non ha scampo: ad aspettarlo in cima alla scalinata ci sono Serap ed Ilyas...

The Family: Tolga ruba tutti i soldi di Leyla!

Per mandare un chiaro messaggio a Hulya, Leyla ha dato fuoco al quadro di Yusuf. Mentre il dipinto arde tra le fiamme nel giardino di Villa Soykan e la donna giura vendetta, la giovane rincasa con i piccoli Zeynep e Kaya. Purtroppo, ad attenderla c'è una brutta sorpresa: Tolga si è intrufolato nel suo appartamento per rubare tutti i soldi in cassaforte. Leyla tenta di fermarlo, ma inizia una colluttazione da cui non può uscire vincitrice; lei lo insegue fino in strada, però Tolga riesce a a scappare. Leyla si accascia a terra ed inizia a piangere disperatamente sotto gli occhi sgranati dei vicini...

Aslan di stucco... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Aslan è sotto shock per la confessione che gli ha appena fatto Devin. Quest'ultima gli ha confidato che la sua ginecologa, leggendo i risultati delle analisi, ha potuto acclarare che, purtroppo, è altamente probabile che possa di nuovo restare incinta. Può accadere quando si abortisce in seguito ad un forte trauma. Il biondo, con gli occhi lucidi, prova a consolarla, ribadendo che l'unica cosa che davvero conti sia continuare ad averla al suo fianco. Tuttavia, Devin sembra sempre determinata a mettere la parola "fine" alla loro relazione amorosa, che sta causando loro tanta sofferenza...

Cihan trova Tolga, nelle Anticipazioni della puntata del 14 aprile 2025 di The Family

Cihan riesce a rintracciare Tolga. Quest'ultimo, non appena lo vede, inizia a correre per le scale, sperando di sfuggirgli: il cognato ha già tentato di ucciderlo, e sarebbe andato fino in fondo, se non fosse stato per la piccola Zeynep che lo ha supplicato di risparmiare il suo papà. Benché Cihan sia ubriaco, si mette a pedinarlo. In cima alle scale, Tolga si ritrova davanti a Serap ed Ilyas, il quale gli punta la pistola contro e gli intima di stare zitto. L'uomo, in preda al panico più totale, si mette a piagnucolare, ignaro del fatto che servirà a ben poco...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.