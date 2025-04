La Promessa Anticipazioni 14 aprile 2025: Pelayo chiude le porte in faccia a Catalina ma lei non getta la spugna!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni de La Promessa in onda il 14 aprile 2025. Le anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap di Rete4 ci rivelano che Pelayo sbatterà le porte in faccia a Catalina ma lei non si arrenderà e otterrà quello che vuole.

Catalina ha deciso di chiarire la sua situazione con Pelayo nella puntata de La Promessa in onda il 14 aprile 2025, alle ore 19:35 su Rete 4, la marchesina si ritroverà faccia a faccia con il suo ex, che però non vorrà nemmeno parlarle. Il conte le chiuderà la porta in faccia, ma la figlia di Don Alonso non avrà alcuna intenzione di mollare la presa. Solo dopo diverse insistenze, la nobile riuscirà nel suo intento. Intanto Petra e Santos saranno sempre più complici, ma la cosa non sfuggirà agli occhi attenti di Don Romulo.

La promessa anticipazioni: Catalina vuole chiarire con Pelayo

Catalina ha preso una decisione: deve ritrovare Pelayo a ogni costo. La marchesina ha rivelato sia a suo fratello sia a sua cugina Martina, di avere intenzione di chiarire una volta per tutte i suoi sentimenti per il conte, che le ha rubato il cuore, ma che ha tradito pesantemente la sua fiducia. Dopo essere stata abbandonata da Adriano, la ragazza ha capito di non poter più fare a meno di questo e sebbene abbia paura del confronto con il suo ex fidanzato, non perderà tempo. Riuscirà infatti a trovarlo e gli chiederà immediatamente di parlare faccia a faccia e di confrontarsi, una volta per tutte, su quanto accaduto in passato.

La promessa anticipazioni, 14 aprile 2025: Pelayo chiude la porta in faccia a Catalina ma…

Catalina e Pelayo si ritroveranno faccia a faccia ma il loro confronto non andrà come la marchesina desiderava. Il conte sarà molto restio a darle la possibilità di parlare con lui e dirà di non voler affrontare alcun tipo di argomento con lei. Insomma, il conte sbatterà le porte in faccia alla sua ex innamorata, facendole capire di non essere d’accordo con lei e di volere in nessun modo averci più a che fare. Catalina dimostrerà ancora una volta la sua determinazione e la sua forza. Non solo non si lascerà sopraffare dalle parole del nobile, mai insisterà così tanto da spuntarla e da avere finalmente quello che da tempo sta rincorrendo.

Petra e Santos sempre più sibillini nelle puntate de La Promessa

Catalina otterrà da Pelayo un confronto diretto e speriamo pacificatore. La marchesina dimostrerà ancora una volta di essere determinata a ottenere quanto desidera e di non essere disposta a farsi vincere dal destino infausto. Intanto tra Petra e Santos continuerà ad esserci un’alleanza molto pericolosa. La governante e il cameriere saranno sempre più sibillini e complici e sappiamo quanto entrambi siano in grado di fare del male. I due verranno però osservati a vista da Don Romulo, che sa perfettamente di che pasta siano fatti e non intende lasciarli liberi di agire indisturbati.

