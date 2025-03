Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 marzo 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 marzo 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 19 marzo 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 marzo 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 marzo 2025 - Douglas ha un sogno nel cassetto, sino a ora irrealizzato o meglio realizzato a metà: avere la sua famiglia riunita. Il piccolo Forrester perorerà la causa di suo padre e spererà che la sua mamma riesca a perdonarlo una volta per tutte. Quale miglior modo per Thomas di festeggiare la festa del papà se non con suo figlio deciso più che mai a difenderlo e a farlo riavvicinare a Hope? Il figlio di Ridge dovrà però stemperare l’entusiasmo del suo bambino per non mettere la Logan in imbarazzo e per dimostrarle di voler rispettare i suoi tempi. Intanto Li si presenterà da Finn e rivelerà al medico di aver sofferto molto a causa di Sheila e di essere molto preoccupata per il comportamento del suo ragazzo, che non ha saputo tenere a bada la Carter e ora rischia di perdere per sempre Steffy. La dottoressa insisterà affinché Finnegan si riprenda la sua famiglia... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 17 al 22 marzo 2025.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 marzo 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 19 marzo 2025 - un uomo in moto spara a Guzide e a Zeynep. La prima ne esce illesa, mentre la seconda viene colpita, ma per fortuna soltanto di striscio. Guzide, sotto shock, riflette sull'accaduto, ed inizia a sospettare che dietro l'attentato subito si nasconda Ismet, che l'aveva minacciata poco prima. Intanto, Selin rinchiude Tolga ed Oylum nel suo appartamento, in modo tale che possano parlare e chiarirsi. Sezai, invece, ancora in carcere, viene accusato di essere a capo di un cartello della droga ed è stato arrestato poco prima della sua partenza per il Canada. Nel frattempo, Tarik assume un hacker, Omer, poiché vuole violare la mail di Guzide... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 16 al 22 marzo 2025.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 19 marzo 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 19 marzo 2025 - un mese dopo le nozze di Zeynep e Baris, Cemile scopre di essere in dolce attesa. Quando lo comunica a Nuh, lui si emoziona. I due sono felici come non mai. Intanto, prosegue a gonfie vele la convivenza tra Sultan ed Ali Riza. Anche Savas vive con loro, mentre Emine ha preso una casa in affitto. Quando la giovane li raggiunge, l'imbarazzo tra lei e Savas è palpabile... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 17 al 21 marzo 2025.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 19 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 19 marzo 2025 - Don Gregorio si farà sempre più pericoloso. Il marito di Pia scoprirà che la tomba della moglie è vuota e correrà a informare Petra. Maria intercetterà l’ex maggiordomo e correrà a informare Jana e Don Romulo, che dovranno correre ai ripari. Intanto Martina non se la passerà per nulla bene. La ragazza capirà che la sua compagna di stanza è una bugiarda e sta tentando di approfittare della sua ricchezza. Adriano si offrirà di dare una mano a Catalina per rilanciare il business delle marmellate e tra i due ragazzi succederà qualcosa di molto romantico... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 16 al 22 marzo 2025.