My Home My Destiny 2 Anticipazioni 19 marzo 2025: Cemile e Nuh presto genitori!

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 19 marzo 2025 su Canale 5 rivelano che Cemile e Nuh scoprono che presto avranno un bambino!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono sensazionali. Nell'episodio in onda il 19 marzo 2025, un mese dopo le nozze di Zeynep e Baris, Cemile scopre di essere in dolce attesa. Quando lo comunica a Nuh, lui si emoziona. I due sono felici come non mai. Intanto, prosegue a gonfie vele la convivenza tra Sultan ed Ali Riza. Anche Savas vive con loro, mentre Emine ha preso una casa in affitto. Quando la giovane li raggiunge, l'imbarazzo tra lei e Savas è palpabile...

My Home My Destiny: Cemile è incinta!

Finalmente, Zeynep e Baris hanno coronato il loro sogno d'amore, diventando moglie e marito. La cerimonia è stata emozionante, e la festa entusiasmante. Ora, è trascorso un mese da quel giorno da favola. Nuh è ancora a letto, e Cemile lo sollecita a tirarsi su: devono prepararsi ed uscire quanto prima. Nel mentre, però, la rossa sta aspettando il risultato del test di gravidanza con le dita incrociate. All'improvviso, Cemile vede le due lineette rosse, che indicano che è in dolce attesa. La giovane, commossa, piange e ride al tempo stesso; il marito la raggiunge di corsa, e così scopre che presto diventerà padre!

Sultan ed Ali Riza felici insieme... Ecco che cosa accadrà nella Nuova Puntata di My Home My Destiny

Mentre Cemile e Nuh festeggiano, felici come non mai perché hanno appena scoperto che presto diventeranno genitori, ritroviamo Sultan ed Ali Riza a casa di quest'ultimo. Anche loro si stanno preparando, ed appaiono affiatatissimi: il matrimonio e la convivenza procedono a gonfie vele. Sultan lo guarda con gli occhi dell'amore e gli fa qualche complimento, ed Ali Riza ricambia con lo stesso affetto...

Emine tiene le distanze da Savas, nelle Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny del 19 marzo 2025

Sultan ed Ali non vivono da soli: con loro c'è anche Savas. Emine, invece, non ha accettato la proposta della madre di abitare con loro, preferendo invece prendere in affitto una casa sulle montagne. Sultan non si rassegna all'idea, mentre il giovane è perfettamente consapevole del perché la sua amica abbia presto questa decisione, e ne parla con lo zio. Savas sottolinea che Emine voglia mantenere le distanze da lui. In effetti, quando quest'ultima arriva, salta subito all'occhio che tra di loro c'è ancora la stessa tensione di un tempo: sono sempre irresistibilmente attratti l'uno dall'altra, ma ancora non riescono a dichiararsi...

