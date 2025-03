Beautiful Anticipazioni Puntate dal 17 al 22 marzo 2025: Sheila scopre che Deacon l'ha salvata dalla prigione!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 17 al 22 marzo 2025. Ecco le anticipazioni episodio dopo episodio della Soap in onda su Canale5.

Beautiful, la Soap Americana nata nel 1987 e arrivata in Italia - inizialmente su Rai2 - nel 1990, ci aspetta con le sue nuove puntate. Negli episodi che andranno in onda dal 17 al 22 marzo 2025 su Canale5, Sheila e Deacon saranno pronti a lasciarsi ma la Carter scoprirà un segreto molto importante sul suo amato Sharpe. Intanto Douglas organizzerà una cena romantica per i suoi genitori. Thomas e Hope ne rimarranno molto colpiti. Li cercherà di convincere suo figlio a trovare un modo per riconquistare Steffy e a farlo velocemente, prima che sia troppo tardi.

Beautiful dal 17 al 22 marzo 2025: Video Riassunto

Guarda il video riassunto qui sotto e poi leggi le anticipazioni complete della Soap per scoprire cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 17 al 22 marzo 2025 su Canale5.

Beautiful: ecco le anticipazioni complete delle puntate dal 17 al 22 marzo 2025

Lunedì 17 marzo 2025

Eric continua a voler realizzare la sua nuova collezione e a desiderare che essa sia un lascito per le generazioni future. RJ è felice di sostenere suo nonno e trae costantemente ispirazione da lui e dalla sua creatività, mostrando di essere un erede degno della Forrester ma anche riuscendo a interpretare, fedelmente, la visione del suo nonnino. Ridge è ancora molto preoccupato per suo padre, vorrebbe che si ritirasse e si dedicasse alla sua meritata pensione. Intanto Hope e Thomas riflettono su alcune nuove idee per la Hope for The Future ma vengono interrotti da Douglas. Il bambino esprime ai genitori il desiderio di vedere la sua famiglia di nuovo unita e sogna che sua madre e suo padre tornino insieme.

Puntata in onda Martedì 18 marzo 2025

Katie è la responsabile della comunicazione dell’azienda di moda e rivela di essere infastidita di non essere stata coinvolta nell’organizzazione della prossima sfilata della Forrester Creations, in cui Eric e Ridge si sfideranno. Tra Donna e Brooke c’è uno scambio di opinioni piuttosto acceso. La prima ricorda alla sorella maggiore che il suo Eric è una leggenda nel mondo della moda mentre la seconda ribadisce che il suo Ridge non solo è uno stilista famoso e molto amato ma è anche il capo dell’azienda. La tensione è palpabile tra tutti i Forrester e a essere in guerra non sono solo padre e figlio ma anche tradizione e innovazione. Questo momento di tensione provoca difficoltà sia nella vita privata che in quella professionale di tutti i componenti della famiglia di stilisti. Ridge è molto felice che RJ stia dimostrando il suo valore ma non intende essere morbido né con suo padre né con suo figlio. Il conflitto generazionale si fa intenso e passa per il concetto di creatività.

Puntata in onda Mercoledì 19 marzo 2025

Li si presenta da Finn e rivela a suo figlio di essere furiosa per la scarcerazione di Sheila ma soprattutto per il fatto che il suo bambino non sia riuscito a tenere lontano la Carter dalla sua vita. La dottoressa inviterà il ragazzo a trovare una soluzione per riconquistare sua moglie e a farlo presto, altrimenti perderà tutto. Douglas cerca di convincere Hope a perdonare definitivamente Thomas e conferma alla madre quanto suo padre sia cambiato. Thomas è molto grato al figlio per le sue belle parole ma ribadisce alla Logan di non voler forzare in nessun modo la mano con lei. Il Forrester ricorda al bambino che la sua mamma sta affrontando un momento difficile – a causa della separazione da Liam - e non deve subire ulteriori pressioni.

Puntata in onda Giovedì 20 marzo 2025

Deacon e Sheila sono sempre più vicini ma lo Sharpe ha paura che questo legame, se scoperto, possa creare un grande problema tra lui, Hope e Brooke. La Carter rassicura il suo amante e gli rivela di comprendere perfettamente le sue paure. Anche lei vuole che suo figlio la ami e la voglia vicino. La loro conversazione viene interrotta da qualcuno che bussa alla loro porta.

Puntata in onda Venerdì 21 marzo 2025

Li continua a spingere Finn a riconquistare Steffy e gli ricorda la determinazione dimostrata quando era studente. La dottoressa gli suggerisce una strada da percorrere per riprendersi sua moglie. Intanto Douglas, ricordandosi una frase del padre e ispirato da essa, decide di fare da Cupido a sua madre e suo padre. Il bambino scrive un messaggio a entrambi, fingendosi l’uno e l’altra, e organizza una cena romantica per entrambi. Hope si presenta a casa di Deacon e Sheila si nasconde per non farsi vedere. Una volta soli, lo Sharpe decide di chiudere con la Carter per paura di essere abbandonato da sua figlia e la rossa, che ha ascoltato la conversazione tra padre e figlia, capisce la situazione e si convince che anche lei possa costruire un rapporto con Finn e Hayes.

Puntata in onda Sabato 22 marzo 2025

Finn rassicura sua madre di aver capito cosa deve fare e si scusa con lei – cosa che farà anche con Steffy – per aver chiamato Sheila “mamma”. Il ragazzo ribadisce di considerare solo Li la sua vera mamma e la dottoressa gli confessa di essersi sentita distrutta quando ha scoperto che il suo adorato bambino non era stato realmente adottato ma era frutto di una relazione extraconiugale di suo marito. Hope e Thomas scoprono che Douglas ha organizzato una cena romantica per loro e comprendono e apprezzano il gesto del piccolo, che vuole la sua famiglia riunita. Il Forrester ribadisce il suo amore per la Logan ma lei gli ricorda quanto gli ha già detto, ovvero che non vuole una relazione seria con lui e non vuole soprattutto fare progetti per il futuro.

Sheila e Deacon sono pronti a dirsi addio ma prima che la Carter lascia Il Giardino sente lo Sharpe parlare con il giudice Evan Scott. La rossa scopre che Deacon è amico del magistrato e grazie alla loro amicizia è riuscito a trovare il cavillo legale che ha scagionato la criminale. Sheila è sconvolta e grata. Il giudice Scott spinge il padre di Hope a stare attento e lo mette in guardia dal fidarsi della sua amica speciale.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.