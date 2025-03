Beautiful Anticipazioni Puntata del 19 marzo 2025: Il piccolo Douglas torna all'attacco. Hope e Thomas barcollano!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 19 marzo 2025 su Canale5. Le anticipazioni ci rivelano che Douglas tornerà alla carica e pregherà Hope di perdonare Thomas. Il Forrester dovrà intervenire per frenare l'entusiasmo del figlio e salvare la Logan dall'imbarazzo ma qualcosa cambierà per sempre!

Douglas ha un sogno nel cassetto, sino a ora irrealizzato o meglio realizzato a metà: avere la sua famiglia riunita. Nella puntata di Beautiful che ci farà compagnia il 19 marzo 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il piccolo Forrester perorerà la causa di suo padre e spererà che la sua mamma riesca a perdonarlo una volta per tutte. Quale miglior modo per Thomas di festeggiare la festa del papà se non con suo figlio deciso più che mai a difenderlo e a farlo riavvicinare a Hope? Il figlio di Ridge dovrà però stemperare l’entusiasmo del suo bambino per non mettere la Logan in imbarazzo e per dimostrarle di voler rispettare i suoi tempi. Intanto Li si presenterà da Finn e rivelerà al medico di aver sofferto molto a causa di Sheila e di essere molto preoccupata per il comportamento del suo ragazzo, che non ha saputo tenere a bada la Carter e ora rischia di perdere per sempre Steffy. La dottoressa insisterà affinché Finnegan si riprenda la sua famiglia.

Beautiful Anticipazioni 19 marzo 2025: Douglas insiste. Hope deve perdonare Thomas!

Thomas festeggerà una festa del papà molto particolare. Suo figlio tornerà alla carica e cercherà di aiutarlo a convincere Hope a tornare a casa con loro. Douglas ha messo i suoi genitori in difficoltà, più di una volta, con il suo desiderio di avere una famiglia unita e di vivere sotto lo stesso tetto. Hope non è mai riuscita a esaudire questo sogno per via del suo matrimonio con Liam ma ora che lo Spencer non è più in gioco, il ragazzino è convinto di avere una chance. Per questo è tornato e continuerà a insistere affinché la sua mamma perdoni Thomas e capisca quanto lui abbia lavorato per guadagnarsi la loro fiducia e il loro amore. La figlia di Brooke si troverà letteralmente spiazzata dalle parole del bambino mentre il Forrester ne sarà fiero e commosso ma dovrà comunque intervenire per fermare l’entusiasmo, un po’ troppo acceso, del suo erede.

Thomas frena l’entusiasmo di Douglas nella puntata di Beautiful

Douglas insisterà affinché Hope perdoni Thomas e lasci che la loro famiglia finalmente si riunisca. La Logan non saprà cosa rispondere al suo amato bambino e si troverà in grande difficoltà. Non potrà certo dire a suo figlio di aver chiarito a suo padre di volere solo una relazione fisica, senza complicazioni sentimentali, che lei in questo momento non è in grado di gestire. Thomas dovrà intervenire per salvare la sua collega dall’imbarazzo. Il Forrester chiederà al figlio di non insistere e di capire che la sua mamma sta affrontando un momento molto difficile. Lo stilista inviterà Douglas a stare accanto a Hope e a non forzare la mano, così come sta facendo lui.

Beautiful: Li insiste affinché Finn riconquisti Steffy

Hope sarà molto grata a Thomas per le belle parole che rivolgerà al figlio e spererà che le cose si risolvano per il meglio, per tutti. Intanto Li si presenterà da Finn e sarà più che mai furiosa per come si stanno mettendo le cose tra lui e Steffy. La dottoressa rivelerà al figlio di non sopportare che Sheila sia stata scagionata e di essere molto preoccupata che ora che è libera, le vite di tutti siano in pericolo. La Nozawa pregherà il suo bambino di non farsi mai più condizionare dalla donna che lo ha sì messo al mondo ma che si è rivelata sempre una poco di buono, un’assassina senza scrupoli e non degna di avere il suo perdono ma soprattutto lo spronerà a riconquistare Steffy. Finn prometterà alla mamma di stare attendo e di non permettere a nessuno di tenerlo lontano dalla sua amata moglie, che lui farà di tutto per riportare a casa da lui.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 17 al 22 marzo 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.