La Promessa Anticipazioni 19 marzo 2025: Gregorio fa paura. Jana deve correre ai ripari

Scopriamo insieme nella puntata de La Promessa in onda il 19 marzo 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Pia e Don Romulo dovranno correre ai ripari per fermare Don Gregorio e Petra. Intanto Martina se la vedrà molto brutta a causa della sua compagna di stanza.

Don Gregorio si farà sempre più pericoloso. Le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 19 marzo 2025, alle ore 19.35 su Rete4, ci rivelano che il marito di Pia scoprirà che la tomba della moglie è vuota e correrà a informare Petra. Maria intercetterà l’ex maggiordomo e correrà a informare Jana e Don Romulo, che dovranno correre ai ripari. Intanto Martina non se la passerà per nulla bene. La ragazza capirà che la sua compagna di stanza è una bugiarda e sta tentando di approfittare della sua ricchezza. Adriano si offrirà di dare una mano a Catalina per rilanciare il business delle marmellate e tra i due ragazzi succederà qualcosa di molto romantico.

La Promessa Anticipazioni 19 marzo 2025: Don Gregorio fa paura!

Petra si è alleata con Don Gregorio e ha proposto all’uomo di indagare insieme a lei sulla misteriosa – e per lei fasulla – morte di Pia. L’ex maggiordomo ha deciso di darle retta e si è messo a indagare, scoprendo, purtroppo, che la tomba di sua moglie è vuota. Ora certo che la governante avesse ragione, correrà a informarla di questa novità ma verrà intercettato da Maria. La Fernandez andrà immediatamente da Jana per avvertirla del pericolo che stanno correndo e pure Don Romulo sarà messo al corrente di quanto accaduto. Il maggiordomo e le cameriere escogiteranno un piano per salvare Pia e impedire che Petra, o peggio Gregorio, la trovino e dovranno fare in modo che la loro versione dei fatti non faccia acqua da nessuna parte e sia credibile. A cosa penseranno?

La Promessa Anticipazioni: Tra Catalina e Adriano scatta la scintilla

Catalina e Adriano sono sempre più intimi. I due ragazzi avranno modo di avvicinarsi ancora di più quando il mezzadro si offrirà di dare una mano alla marchesina per riaprire il business delle marmellate. La ragazza gliene sarà molto grata e tra loro scatterà la passione. Non solo un bacio ma qualcosa di più che lascerà pensare alla giovane figlia di Don Alonso di aver forse trovato un nuovo amore. Intanto Vera, dopo aver confessato tutto a Lope, deciderà di affrontare Santos e di chiedergli di smetterla di tormentarlo. La giovane stupirà il domestico con un bacio e poi gli prometterà di stargli accanto ma solo come amica.

Martina nei guai nella puntata de La Promessa

Don Alonso cercherà di avere informazioni su Curro e Manuel dopo aver saputo del bombardamento nei boschi francesi. Il conte spererà di avere notizie fresche il prima possibile e di sapere, una volta per tutte, come stiano i due ragazzi. Intanto Martina farà una scoperta inquietante su Juana, la sua compagna di stanza. La giovane si rivelerà una bugiarda e tra le due scoppierà una rissa, che metterà la marchesina in grande difficoltà.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 16 al 22 marzo 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.