Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 marzo 2025

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 18 marzo 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 marzo 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 marzo 2025 - la guerra tra Eric e Ridge comincerà a mietere le prime vittime. Donna e Brooke si troveranno a discutere per difendere ognuna il proprio compagno. Le sorelle Logan avranno un faccia a faccia al vetriolo mentre Katie – direttore della comunicazione della maison di moda - si sentirà esclusa – e offesa – per non essere stata messa al corrente della doppia sfilata che i due Forrester intendono fare per mettere fine alla loro diatriba. Ridge continuerà a essere molto preoccupato per la salute di suo padre e spererà che l’aiuto di RJ sia per lui determinante. Lo stilista sarà però più che mai convinto di vincere la sfida con il padre e spererà solo che questo non crei ancora più problemi nella sua famiglia, già piuttosto provata da quanto sta accadendo... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 marzo 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 18 marzo 2025 - Sezai viene interrogato in centrale, e continua a dichiararsi innocente: non c'entra nulla con i reati di cui viene accusato. Nonostante ciò, l'uomo viene trattenuto. Intanto, Tarik, entrato in possesso del suo telefono, scrive a Guzide fingendosi Sezai per comunicarle di essere giunto in Canada sano e salvo. Yesim ed Ilknur, invece continuano ad essere al buio, e senza elettricità: tutte le utenze sono state chiuse dalla giudice con la vendita dell'immobile. Allora, le due chiedono all'uomo d'intervenire per risolvere la situazione, non sapendo che Tarik ha le mani legate, non essendo il proprietario dell'abitazione. Quando Yesim scopre che la casa appartiene ad un cliente del suo amante, Kadir, non la prende per niente bene... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 18 marzo 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 18 marzo 2025 - Zeynep propone a Gulbin di realizzare un sogno insieme, ossia creare una fondazione per dare una mano alle donne che ne hanno bisogno. La sorella maggiore accetta subito entusiasticamente. In un secondo momento, si uniscono agli altri per sedersi a tavola e mangiare. Zeynep si commuove mentre guarda i suoi cari e pensa a quanto abbiano faticato per trovare la loro felicità. Poi, finalmente, arriva il grande giorno della protagonista: Zeynep sta per convolare a nozze con Baris! Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 18 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 18 marzo 2025 - Don Romulo dirà basta e dovrà essere una volta per tutte. Il maggiordomo metterà in guardia Santos e gli riferirà di non aver più intenzione di scusare il suo comportamento. Romulo sarà molto chiaro con il valletto: un’altra mossa falsa e sarà licenziato. Intanto Don Ricardo, sentendosi responsabile di non essere stato accanto al figlio, sarà pronto a fare ammenda dei suoi errori e a salvare il loro rapporto. Virtudes sarà sempre più preoccupata per la sua situazione. La ragazza rivelerà a Simona che Petra ha scoperto i suoi piani di lasciare la tenuta e potrebbe licenziarla prima che lei riesca a mettere da parte la somma che le serve. Nel mentre Cruz e Catalina avranno il loro ben da fare. La prima cercherà di comprendere chi abbia davvero avvelenato Ayala la seconda penserà di rimettere in piedi il business delle marmellate e Adriano potrebbe esserle d’aiuto. Attenzione alle mosse di Don Gregorio, sempre più convinto che Pia sia viva.... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

