La Promessa Anticipazioni 18 marzo 2025: Don Romulo minaccia Santos. Ora basta!

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 18 marzo 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Don Romulo metterà in guardia Santos, un'altra mossa falsa e lui lo licenzierà. Intanto Virtudes sarà molto preoccupata per il suo futuro.

Don Romulo dirà basta e dovrà essere una volta per tutte. Nella puntata de La Promessa in onda il 18 marzo 2025, alle ore 19.35 su Rete4, il maggiordomo metterà in guardia Santos e gli riferirà di non aver più intenzione di scusare il suo comportamento. Le anticipazioni dell’episodio ci rivelano che Romulo sarà molto chiaro con il valletto: un’altra mossa falsa e sarà licenziato. Intanto Don Ricardo, sentendosi responsabile di non essere stato accanto al figlio, sarà pronto a fare ammenda dei suoi errori e a salvare il loro rapporto. Virtudes sarà sempre più preoccupata per la sua situazione. La ragazza rivelerà a Simona che Petra ha scoperto i suoi piani di lasciare la tenuta e potrebbe licenziarla prima che lei riesca a mettere da parte la somma che le serve. Nel mentre Cruz e Catalina avranno il loro ben da fare. La prima cercherà di comprendere chi abbia davvero avvelenato Ayala la seconda penserà di rimettere in piedi il business delle marmellate e Adriano potrebbe esserle d’aiuto. Attenzione alle mosse di Don Gregorio, sempre più convinto che Pia sia viva.

La Promessa Anticipazioni 18 marzo 2025: Don Romulo minaccia Santos

Lope e Santos sono dei sorvegliati speciali. I maggiordomi hanno compreso il motivo per cui i due giovani non si sopportano e sono determinati a controllare l’irruenza del cuoco ma anche a frenare l’ossessione del valletto per Vera. La ragazza ha preso coraggio e ha rivelato al suo innamorato tutta la verità e potrebbe finalmente avere la forza per opporsi alle violenze del suo aguzzino, che se la dovrà vedere con Don Romulo in persona. Il maggiordomo di Cruz deciderà di affrontare faccia a faccia Santos e lo minaccerà di licenziarlo se non smetterà di avere il comportamento ignobile che ha manifestato sino a ora. La situazione cambierà? Don Ricardo intanto penserà a come rimediare gli errori fatti con suo figlio.

La Promessa: Virtudes in ansia! Petra la licenzierà?

Virtudes deve racimolare il denaro che i suoi suoceri vogliono che lei abbia prima di concederle l’affidamento di Adolfo. La giovane è molto preoccupata di non riuscire a farcela, visto che Petra ha scoperto che vuole lasciare la tenuta. La ragazza racconterà tutto a sua madre e Simona la rassicurerà dicendole che i domestici sono pronti a fare una colletta per aiutarla. Intanto Petra si è alleata con Don Gregorio e lo ha convinto a indagare più a fondo sulla morte di Pia, che secondo lei è stata un inganno. L’ex maggiordomo si recherà alla tomba della moglie… e la scoprirà vuota. Catalina intanto penserà di riaprire il business delle marmellate. Adriano potrebbe darle una mano.

Cruz e Don Alonso sempre più preoccupati nella puntata de La Promessa

Cruz è convinta che Martina sia innocente e non abbia avvelenato Ayala e chiederà a Petra informazioni. La cameriera ribadirà quanto già detto, ovvero di essere certa che il conte abbia fatto in modo che la marchesina fosse incolpata, affinché venisse allontanata dalla tenuta e lui potesse avere campo libero con Margarita. Nella mente della marchesa si sommeranno tanti pensieri, molti di questi diretti a Manuel e condivisi con Don Alonso, che cercherà di avere notizie sulle azioni militari in campo francese, in cui sia suo figlio che Curro sono stati coinvolti.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.