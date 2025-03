Beautiful Anticipazioni Puntata del 18 marzo 2025: Brooke e Donna ai ferri corti. La guerra si fa intensa

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 18 marzo 2025. Le anticipazioni ci rivelano che Brooke e Donna avranno un confronto al vetriolo. Ognuna di loro cercherà di difendere il proprio compagno, convinta che lui abbia ragione. Alla Forrester serpeggerà sempre più malcontento.

La guerra tra Eric e Ridge comincerà a mietere le prime vittime. Nella puntata di Beautiful in onda il 18 marzo 2025 ci rivelano che Donna e Brooke si troveranno a discutere per difendere ognuna il proprio compagno. Le sorelle Logan avranno un faccia a faccia al vetriolo mentre Katie – direttore della comunicazione della maison di moda - si sentirà esclusa – e offesa – per non essere stata messa al corrente della doppia sfilata che i due Forrester intendono fare per mettere fine alla loro diatriba. Ridge continuerà a essere molto preoccupato per la salute di suo padre e spererà che l’aiuto di RJ sia per lui determinante. Lo stilista sarà però più che mai convinto di vincere la sfida con il padre e spererà solo che questo non crei ancora più problemi nella sua famiglia, già piuttosto provata da quanto sta accadendo.

Beautiful Anticipazioni puntata del 18 marzo 2025: Donna e Brooke ai ferri corti

Ridge ha sfidato Eric e tutta la famiglia Forrester ha subito un grande e grave contraccolpo. RJ continua a lavorare accanto a suo nonno, consapevole che suo padre sia rimasto un po’ deluso del fatto che non sia riuscito a convincerlo lui a tornare a lavorare in azienda. Donna e Brooke cominceranno a tirare fuori le unghie per sostenere ognuna il proprio compagno. La prima difenderà strenuamente la decisione di Eric e il suo diritto di tornare a creare una propria linea, nell’azienda che ha creato lui e che ha reso famoso; la seconda invece sosterrà che il suo partner si sia guadagnato il suo posto e debba essere lui, ora, a guidare la maison. Le due sorelle cercheranno di evitare che le loro discussioni sfocino in qualcosa di più pericoloso e fastidioso ma non sarà facile mantenere la calma.

I Forrester in crisi! Ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful del 18 marzo 2025

La guerra tra Eric e Ridge ha creato problemi in tutta la famiglia. Come era prevedibile c’è tanta confusione tra tutti i membri dello staff della Forrester Creations, famigliari e non dei due stilisti. C’è chi infatti ancora non capisce perché padre e figlio abbiano dovuto sfidarsi e c’è chi come Katie avrebbe preferito essere informata prima che si prendessero decisioni, che dovrà spiegare lei al pubblico, senza nemmeno sapere i veri motivi che ci sono dietro. Insomma le cose non si mettono per nulla bene per nessuno. Brooke e Donna sono ai ferri corti, Thomas, Hope e Carter temono ripercussioni su tutto il comparto creativo della maison e Ridge teme che suo padre stia esagerando.

Beautiful: Ridge ha ragione a preoccuparsi per Eric?

Ridge è molto spaventato che suo padre stia facendo un grosso azzardo e che stia mettendo a rischio non solo la loro azienda – già piuttosto appesantita dagli sforzi economici – ma anche e soprattutto la sua salute. Il Forrester junior teme che il suo adorato papà stia esagerando. Ora però non può tirarsi indietro. È stato lui a lanciare il guanto di sfida e ora che Eric lo ha raccolto non è più possibile cambiare idea. Lo stilista è però certo che sarà lui a vincere e avrà il timore che questo possa rendere il patriarca della maison ancora più triste e sconsolato.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 17 al 22 marzo 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.