My Home My Destiny 2 Anticipazioni 18 marzo 2025: Zeynep e Baris si sposano!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 18 marzo 2025 su Canale 5: Finalmente assistiamo alle nozze tra Zeynep e Baris!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 18 marzo 2025 alle 16:50, Zeynep propone a Gulbin di realizzare un sogno insieme, ossia creare una fondazione per dare una mano alle donne che ne hanno bisogno. La sorella maggiore accetta subito entusiasticamente. In un secondo momento, si uniscono agli altri per sedersi a tavola e mangiare. Zeynep si commuove mentre guarda i suoi cari e pensa a quanto abbiano faticato per trovare la loro felicità. Poi, finalmente, arriva il grande giorno della protagonista: Zeynep sta per convolare a nozze con Baris!

My Home My Destiny: Il sogno di Zeynep...

Zeynep e Gulbin stanno conversando amorevolmente. Quest'ultima si congratula con la prima per essere riuscita a costruirsi una vita da sogno, nonostante tutto; Zeynep, dal canto suo, la sprona a guardare avanti, poiché è certa che ad attenderla ci siano un nuovo amore ed un nuovo lavoro. Gulbin appare un po' titubante, ma soprattutto smarrita: sono cambiate troppe cose di recente, ed in troppo poco tempo. Allora, la protagonista le propone di realizzare insieme un suo grande sogno: creare una fondazione per dare una mano a tutte le donne che ne hanno bisogno. Non possono cambiare il loro passato, ma possono dare una chance concreta ad altre giovani donne che credono di non averne!

Zeynep si commuove... Ecco che cosa accadrà nella Nuova Puntata di My Home My Destiny

Dopo che Gulbin ha accolto con grande entusiasmo la proposta che le ha fatto Zeynep, queste ultime raggiungono l'esterno della villa di Nermin: sono tutti seduti attorno al tavolo, pronti a condividere un pasto in allegria. Allora, l'avvocato inizia a riflettere su quanto i suoi cari sembrino stanchi, visto quanto hanno tribolato per riuscire a conquistarsi la loro fetta di felicità; adesso, però, sono finalmente tutti felici, e Zeynep, proprio per questo motivo, ha il cuore colmo di gioia...

Zeynep e Baris finalmente sposi, nelle Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny del 18 marzo 2025

Finalmente è arrivato il grande giorno di Zeynep e Baris. I due arrivano all'altare mano nella mano: lei indossa un abito da favola, e lui, elegante come non mai, la guarda estasiato. Non manca nessuno, i loro parenti ed amici sono tutti presenti, e, commossi, assistono alla cerimonia. Nermin e Sakine, sedute vicine, mandano baci a Zeynep, la loro bambina che sta per avere il suo tanto agognato lieto fine. Una volta che gli innamorati sono divenuti marito e moglie, ha inizio una grande festa. La gioia di Zeynep e Baris e dei loro invitati è palpabile.

