Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 17 marzo 2025

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 marzo 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 marzo 2025 - Hope e Thomas si troveranno in grande difficoltà e la colpa sarà di Douglas. Il Forrester e la Logan dovranno gestire un desiderio molto particolare di Douglas. Il loro figlio esprimerà il desiderio di rivedere la sua famiglia unita ma questa richiesta contrasterà con la volontà di Hope di mantenere un certo distacco dal suo collega e di avere con lui una relazione puramente fisica. Intanto Ridge continuerà a mostrarsi preoccupato per suo padre mentre Eric dimostrerà di essere tornato alla carica più che mai. RJ si sta rivelando un degno erede ma presto il patriarca della Forrester dovrà affrontare ben più di una sfida di moda... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 marzo 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 17 marzo 2025 - Behram scopre che Oylum e Tolga si sono ufficialmente lasciati, quindi si affretta ad andare a bussare alla porta della giovane, con la scusa di volerle portare un dolce. Tuttavia, il ragazzo si ritrova davanti ad una Oylum piuttosto infastidita: ha scoperto che l'ex fidanzato e la migliore amica sono stata paparazzati insieme, e che Selin viene indicata come la nuova fiamma di Tolga. Intanto, Tahir sta mettendo Tarik alle strette: pretende che faccia togliere l'ingiunzione di Elmas sul suo terreno, altrimenti dovrà consegnargli 5 milioni di dollari entro un mese. L'avvocato giura che gli darà tutto ciò che vuole, e così viene rilasciato dai rapitori. In verità, Tahir ed Elmas sono in combutta, e lei si aspettava di poter ottenere un risultato immediato: dovrà invece rassegnarsi ad attendere 30 giorni... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 17 marzo 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 17 marzo 2025 - Emine e Savas si godono la loro "fuga romantica". La figlia di Sultan ci tiene a far sapere al nipote di Ali Riza che lo considera una persona speciale, e Savas ricambia timidamente i complimenti. Tuttavia, quando quest'ultimo sta per confessarle qualcosa d'importante, accade qualcosa che lo spinge a fare un passo indietro. Nel mentre, Zeynep e Gulbin stanno conversando. La seconda si congratula con la prima per la vita che è riuscita a costruirsi, nonostante tutto. Zeynep le ricorda che anche lei potrà far parte di questa vita, se lo vorrà; poi, le propone di realizzare un sogno insieme... Di che cosa si tratterà? Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 17 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 17 marzo 2025 - Vera troverà il coraggio di raccontare a Lope tutta la verità, finalmente! La cameriera deciderà di essere sincera con il suo amato cuoco e gli confesserà che Santos l’ha in pugno per conosce un segreto su di lei. Il ragazzo la spingerà a ribellarsi comunque, prima che sia troppo tardi e le confermerà di volerle stare vicino in ogni modo. Intanto Petra rivelerà a Don Gregorio di non essere per nulla certa che Pia sia morta. La governante condividerà con l’ex maggiordomo i suoi sospetti e lo spronerà a unire le forze per scoprire cosa sia davvero successo. Intanto Juana aiuterà Martina a scrivere una lettera d’aiuto a Curro e si farà consegnare un bracciale prezioso, con cui vorrà corrompere una delle guardie del manicomio e convincerlo a consegnare la missiva. Petra accuserà pesantemente Ayala di aver ingannato tutti per liberarsi dell’ostacolo rappresentato dalla marchesina e poi si scuserà con Don Ricardo per il su comportamento. Don Lorenzo pungolerà Don Alonso e cercherà di fargli confessare i suoi veri sentimenti per Maria Antonia... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

