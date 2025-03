Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 17 marzo 2025 su Canale 5 rivelano che Savas sembra sul punto di dichiararsi ad Emine, ma all'improvviso accade qualcosa che gli fa fare un passo indietro...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 17 marzo 2025, Emine e Savas si godono la loro "fuga romantica". La figlia di Sultan ci tiene a far sapere al nipote di Ali Riza che lo considera una persona speciale, e Savas ricambia timidamente i complimenti. Tuttavia, quando quest'ultimo sta per confessarle qualcosa d'importante, accade qualcosa che lo spinge a fare un passo indietro. Nel mentre, Zeynep e Gulbin stanno conversando. La seconda si congratula con la prima per la vita che è riuscita a costruirsi, nonostante tutto. Zeynep le ricorda che anche lei potrà far parte di questa vita, se lo vorrà; poi, le propone di realizzare un sogno insieme... Di che cosa si tratterà?

My Home My Destiny: Emine e Savas escono insieme...

Una volta che Gulbin è tornata a casa insieme a Zeyenp e Baris dopo la sua fuga, Emine ha espresso il desiderio di un po' di pace; allora, Savas le ha proposto di allontanarsi per qualche ora dalla loro famiglia, tanto bella quanto caotica. Così, con una scusa, i due si sono defilati in tutta fretta dalla villa di Nermin e si sono recati in un posto caro a Savas, ossia un ristorante gestito da una sua cara amica, la simpatica Demet. Allora, Emine ed il suo giovane capo hanno colto al volo l'occasione per parlare a tu per tu nel modo più sincero possibile...

Savas non riesce a dichiararsi ad Emine... Ecco che cosa accadrà nella Nuova Puntata di My Home My Destiny

Emine vuole far sapere a Savas di essere d'accordo con la proprietaria del ristorante: lui è davvero una persona speciale. Benché Baris sembri "quello brillante" della famiglia, lei ritiene che Savas sia un giovane altrettanto interessante. Emine lo ammira per il suo buon senso, per la sua intelligenza, ma soprattutto per il suo cuore. D'altra parte, neanche il moro si risparmia, quando si tratta di fare qualche complimento alla sua amica, seppur con maggiore timidezza. Poi, Savas si prepara a farle un'importante confessione; purtroppo, però, fa cadere un bicchiere, mettendo in forte agitazione Emine. Mortificato, il ragazzo si tira indietro, chiudendosi a riccio...

Zeynep ha una proposta per Gulbin, nelle Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny del 17 marzo 2025

Zeynep raggiunge Gulbin per fare un bella chiacchierata tra sorelle. Quest'ultima si congratula con la protagonista per la vita che è riuscita a costruirsi, nonostante tutte le difficoltà che ha incontrato lungo il suo cammino. Zeynep ci tiene a farle sapere che potrà fare parte di questa vita, se si aprirà a questa eventualità. Gulbin, però, è giù di morale, poiché si sente smarrita: non sa più chi sia, visto quanto le cose siano cambiate di recente, a partire dalla fine della sua relazione amorosa con Tekin. A questo punto, la mora le ricorda che potrà trovarsi un nuovo fidanzato ed un nuovo lavoro, e le chiede di aiutarla a realizzare un suo grande sogno insieme... Ma di che cosa si tratterà?

