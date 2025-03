Beautiful Anticipazioni Puntata del 17 marzo 2025: Thomas e Hope nei guai a causa di Douglas?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful del 17 marzo 2025 su Canale5. Negli episodi della Soap, Thomas e Hope saranno spiazzati da una richiesta di Douglas.

Hope e Thomas si troveranno in grande difficoltà e la colpa sarà di Douglas. Ma cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 17 marzo 2025 alle ore 13.45 su Canale5?

Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester e la Logan dovranno gestire un desiderio molto particolare di Douglas. Il loro figlio esprimerà il desiderio di rivedere la sua famiglia unita ma questa richiesta contrasterà con la volontà di Hope di mantenere un certo distacco dal suo collega e di avere con lui una relazione puramente fisica. Intanto Ridge continuerà a mostrarsi preoccupato per suo padre mentre Eric dimostrerà di essere tornato alla carica più che mai. RJ si sta rivelando un degno erede ma presto il patriarca della Forrester dovrà affrontare ben più di una sfida di moda.

Beautiful Anticipazioni 17 marzo 2025: Hope e Thomas spiazzati da Douglas

Hope ha frenato Thomas e gli ha ribadito più volte di non essere pronta a una relazione seria con lui. La Logan non vuole impegnarsi di nuovo in un amore - non dopo quello che ha patito con Liam - e vuole essere spensierata. Questa spensieratezza si traduce in solo sesso con il Forrester, invece molto innamorato di lei da tempo. Il rampollo di Ridge non sta facendo alcun tipo di pressione anzi pare aver capito le ragioni della ragazza e attende fiducioso che possa cambiare idea. Quel che nessuno dei due aveva messo in conto era il fatto che Douglas, vedendoli così complici, potesse tornare a fare una richiesta molto importante per lui. Il ragazzino rivelerà ai suoi genitori di volerli vedere insieme e di avere, di nuovo, la sua famiglia riunita sotto lo stesso tetto. Un desiderio espresso più volte in passato e mai realizzato, anzi il tutto era poi degenerato in un rifiuto del bambino di vivere sia con suo padre sia con sua madre, sino a quando entrambi non avessero messo ordine nel loro rapporto e non avessero smesso di darsi battaglia. I due stilisti rimarranno comunque spiazzati dalla genuinità con cui il piccolo rivelerà loro i propri pensieri. Ma come spiegargli che mamma Hope è solo attratta fisicamente da papà Thomas? Sarà un vero problema.

Beautiful: Ridge in ansia ma si prepara alla sfida

Ridge ha sfidato Eric ma non pensava che suo padre prendesse talmente sul serio la cosa da essere pronto a combattere strenuamente. Lo stilista immaginava tutt’altra conclusione del suo faccia a faccia con l’adorato padre, che lui continua a voler vedere rilassato a casa, a godersi la meritata pensione e senza più alcun problema. Ma le cose non andranno così. Ridge si preparerà non solo a sfidare suo padre ma anche a creare una linea di alta moda che dimostri ancora una volta il suo talento e ovviamente rimpingui le casse della maison di moda, messe a dura prova sia dalla guerra tra i Forrester che dalle spese per la Brooke’s Bedroom e la Hope for the Future.

Eric pronto a battere Ridge nella puntata di Beautiful

Eric ha raccolto il guanto di sfida e non vede l’ora di mostrare a tutti di non aver perso il suo smalto. La collezione che sta creando insieme a RJ è un lascito per le future generazioni, che potranno ispirarsi a lui. Suo nipote si sta rivelando un valido erede e molto talentuoso ed è sicuro che vinceranno e lui darà una bella lezione di umiltà a suo figlio. Ma qualcosa nella vita di Eric sta per cambiare. Sì perché i fastidi alle mani diventeranno sempre più frequenti e lasceranno intendere che qualcosa di molto oscuro sta per scatenarsi sul designer… e saranno veri problemi per tutta la famiglia di stilisti.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.