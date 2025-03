La Promessa Anticipazioni 17 marzo 2025: Vera confessa tutto a Lope mentre Petra si allea con Gregorio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 17 marzo 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Vera rivela a Lope il perché Santos la tiene in pugno mentre Petra e Don Gregorio si alleeranno per scoprire cosa sia successo davvero a Pia.

Vera troverà il coraggio di raccontare a Lope tutta la verità, finalmente! Nella puntata de La Promessa in onda il 17 marzo 2025, alle ore 19.35 su Rete4, la cameriera deciderà di essere sincera con il suo amato cuoco e gli confesserà che Santos l’ha in pugno per conosce un segreto su di lei. Il ragazzo la spingerà a ribellarsi comunque, prima che sia troppo tardi e le confermerà di volerle stare vicino in ogni modo. Intanto Petra rivelerà a Don Gregorio di non essere per nulla certa che Pia sia morta. La governante condividerà con l’ex maggiordomo i suoi sospetti e lo spronerà a unire le forze per scoprire cosa sia davvero successo. Intanto Juana aiuterà Martina a scrivere una lettera d’aiuto a Curro e si farà consegnare un bracciale prezioso, con cui vorrà corrompere una delle guardie del manicomio e convincerlo a consegnare la missiva. Petra accuserà pesantemente Ayala di aver ingannato tutti per liberarsi dell’ostacolo rappresentato dalla marchesina e poi si scuserà con Don Ricardo per il su comportamento. Don Lorenzo pungolerà Don Alonso e cercherà di fargli confessare i suoi veri sentimenti per Maria Antonia.

La Promessa Anticipazioni 17 marzo 2025: Vera confessa a Lope che Santos l’ha in pugno

Lope e Santos sono dei sorvegliati speciali. Don Romulo e Don Ricardo li stanno tenendo d’occhio per evitare che i due ragazzi vengano alle mani. I maggiordomi sono al corrente del motivo che ha spinto il cuoco ad arrabbiarsi così tanto con il valletto e tenteranno di frenare l’instabilità di Santos, diventata piuttosto preoccupante. Intanto Vera deciderà di rivelare al suo innamorato, una volta per tutte, il vero motivo del suo comportamento. Gli confesserà che Santos è al corrente di alcuni segreti che riguardano lei e il suo passato e minaccia di rivelarli se si opporrà alla sua corte. Lope consiglierà alla sua amata di combattere e di liberarsi dell’oppressione del giovane, prima che sia troppo tardi.

La Promessa Anticipazioni: Petra si allea con Don Gregorio

Petra è convinta che Pia non sia morta ma non ha ancora trovato le prove che le servono per dimostrarlo. La governante condividerà i suoi dubbi con Don Gregorio e lo inviterà a unire le forze per scoprire cosa sia davvero successo. I due affileranno le armi. Petra approfitterà del momento anche per puntare il dito contro Ayala e per accusarlo di aver ingannato tutti per liberarsi di Martina e sposare Margarita. Il conte dovrà difendersi da queste pesanti calunnie.

Martina cerca aiuto da Curro nella puntata de La Promessa

Martina è stata abbandonata in manicomio e solo grazie all’aiuto di Juana sta resistendo. La ragazza cercherà di scrivere una lettera a Curro, per chiedergli aiuto. La sua compagna di stanza le assicurerà di darle una mano e le chiederà di darle un braccialetto per poter corrompere un guardiano del sanatorio, per far recapitare la missiva al barone. Ma Juana sarà davvero così sincera e amichevole. Intanto Don Lorenzo incalzerà Don Alonso – che vuole mantenere il controllo e ci sta riuscendo a fatica – per farsi rivelare quello che prova davvero per Maria Antonia.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.