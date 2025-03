Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 marzo 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 marzo 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 11 marzo 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 marzo 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 marzo 2025 - arriverà Luna Nozawa. La giovane sarà accolta con molto calore sia da RJ che da Eric, con i quali avrà subito a che fare e che raggiungerà a Villa Spencer. La ragazza sarà la nuova stagista della maison e mostrerà sin da subito un grande talento nella moda e anche molta voglia di imparare. Ma nasconderà anche un grande segreto. Intanto Ridge non saprà come affrontare suo padre e come riprendere l’argomento della loro sfida senza offenderlo. Brooke lo spingerà a riflettere bene sulle sue mosse soprattutto perché ora c’è in ballo il destino e il futuro di RJ che ha inaspettatamente cominciato a lavorare per suo nonno e potrebbe, vedendo tensione intorno a lui, decidere di cambiare di nuovo idea... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 marzo 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 11 marzo 2025 - Ozan mette Oylum davanti ad una scelta molto difficile: se sceglierà di restare insieme a Tolga, allora lui non potrà più fare parte della sua vita. Guzide prende la parola per chiedere a suo figlio di non essere tanto duro con la sorella, e di permetterle di scegliere in piena autonomia che cosa voglia davvero per se stessa. Intanto, Umit stringe un accordo con Yesim affinché quest'ultima gli permetta di continuare a lavorare nel laboratorio. D'altra parte, per riuscire a convincerla, ha dovuto ricattarla con un video in suo possesso, quello in cui si vede chiaramente Yesim accordarsi con Nihal per truffare Tarik. Quest'ultimo, invece, sta per prendere di petto proprio Nihal. Dopo aver incastrato Hayrettin, Tarik giura alla donna che la farà finire in carcere... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 11 marzo 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 11 marzo 2025 - Zeynep prende la parola per suggerire di provare a lasciarsi alle spalle il passato, per quanto doloroso sia: presto si renderanno conto di quanto la vita sia bella, specialmente se resteranno insieme. Sakine tenta di avvicinare Gulbin, la quale però la scansa di nuovo. In seguito, Emine raggiunge Nermin, la quale appare sconsolata. Nermin confessa che Tarik l'ha corteggiata, e che lei si era invaghita di quest'ultimo, che, alla fine, si è rivelato soltanto un malvivente assoldato da un altro malvivente, l'ex marito Ekrem. Al contempo, Zeynep cede il suo letto a Gulbin e le presta un pigiama; dopodiché, la prima si allontana per chiamare Baris, e la seconda cancella il numero di telefono di Tekin... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 11 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 11 marzo 2025 - Ayala prenderà una decisione che lascerà tutti senza parole… anzi farà tremare la tenuta. Il conte avrà cambiato idea sulla denuncia a Martina e rivelerà di non voler più chiamare la Guardia Civile. Avrà però ben altro in mente, molto più terribile per il futuro della ragazza. Intanto Jana riuscirà a raggiungere Pia per portarle cibo e acqua. Le due avranno modo di parlare del piano che hanno orchestrato per ingannare Gregorio. Catalina continuerà a indagare e chiamerà Petra a testimoniare. La marchesina vorrà sapere dalla governante se per caso il conte si sia fatto dei nemici tra gli abitanti della tenuta... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

