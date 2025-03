Tradimento Anticipazioni 11 marzo 2025: Oylum messa alle strette da Ozan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda l'11 marzo 2025 su Canale 5 rivelano che Ozan mette Oylum davanti ad una scelta molto difficile...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono emozionanti. Nell'episodio in onda l'8 marzo 2025 alle 14.10, Ozan mette Oylum davanti ad una scelta molto difficile: se sceglierà di restare insieme a Tolga, allora lui non potrà più fare parte della sua vita. Guzide prende la parola per chiedere a suo figlio di non essere tanto duro con la sorella, e di permetterle di scegliere in piena autonomia che cosa voglia davvero per se stessa. Intanto, Umit stringe un accordo con Yesim affinché quest'ultima gli permetta di continuare a lavorare nel laboratorio. D'altra parte, per riuscire a convincerla, ha dovuto ricattarla con un video in suo possesso, quello in cui si vede chiaramente Yesim accordarsi con Nihal per truffare Tarik. Quest'ultimo, invece, sta per prendere di petto proprio Nihal. Dopo aver incastrato Hayrettin, Tarik giura alla donna che la farà finire in carcere!

Tradimento: Ozan spinge Oylum a fare una scelta difficile!

Ozan ha fatto una scoperta che lo ha spinto a prendere immediatamente in mano la situazione. Il giovane, informato da Mesut, è venuto a sapere che il giorno della sparatoria in cui Oltan ha rischiato di perdere la vita, erano presenti anche la madre e la sorella. Allora, Ozan si è recato dritto dritto da Oylum per metterla davanti ad una scelta: se deciderà di continuare a stare insieme a Tolga, allora lui non potrà più far parte della sua vita. Interviene subito Guzide, la quale suggerisce ad Ozan di permettere alla sorella di scegliere in piena autonomia per se stessa...

Umit ricatta Yesim! Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Umit, proprio come Guzide, è stato costretto a lasciare la sua abitazione, dove attualmente risiedono Yesim e la piccola Okyu. L'uomo, però, non è rassegnato all'idea di non poter più lavorare nel suo laboratorio, e così sta stringendo un patto con la mora per continuare a farlo. Infatti, Yesim sarà costretta ad accettarlo, visto che Umit la ricatterà con un video in cui si vede chiaramente che lei si è accordata con Nihal per incastrare Tarik!

Tarik affronta Nihal a brutto muso, nelle Anticipazioni della puntata dell'11 marzo 2025 di Tradimento

Umit l'ha messa alle strette: Yesim, temendo che la verità potesse venire a galla, non ha potuto far altro che accontentarlo. Infatti, l'uomo è in possesso di un video in cui si evince che lei ha stretto un accordo con Nihal per estorcere a Tarik un'ingente somma di denaro. La donna ha fatto credere all'avvocato di essere il padre di sua figlia Melis, poi gli ha chiesto 500.000 dollari per tenere la bocca chiusa; ovviamente, i soldi ricevuti in cambio del suo silenzio, se li sarebbe poi spartiti proprio con Yesim. Ora, però, incastrato Hayrettin, Tarik prende di petto Nihal e le giura che la smaschererà e la farà marcire dietro le sbarre!

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.