My Home My Destiny 2 Anticipazioni 11 marzo 2025: Nermin è un'anima in pena! Ecco perché

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda l'11 marzo 2025 su Canale 5 rivelano che Nermin si addossa tutta la colpa di ciò che è accaduto con Tekin...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono ricche di emozioni. Nell'episodio in onda l'11 marzo 2025, Zeynep prende la parola per suggerire di provare a lasciarsi alle spalle il passato, per quanto doloroso sia: presto si renderanno conto di quanto la vita sia bella, specialmente se resteranno insieme. Sakine tenta di avvicinare Gulbin, la quale però la scansa di nuovo. In seguito, Emine raggiunge Nermin, la quale appare sconsolata. Nermin confessa che Tarik l'ha corteggiata, e che lei si era invaghita di quest'ultimo, che, alla fine, si è rivelato soltanto un malvivente assoldato da un altro malvivente, l'ex marito Ekrem. Al contempo, Zeynep cede il suo letto a Gulbin e le presta un pigiama; dopodiché, la prima si allontana per chiamare Baris, e la seconda cancella il numero di telefono di Tekin...

A casa di Nermin è in corso un emozionante viaggio nei ricordi. Zeynep, dopo aver ricordato un episodio che ha per protagonista Remzi, il fratello prematuramente e tragicamente scomparso, sottolinea con forza l'importanza di provare a lasciarsi il passato alle spalle, per quanto doloroso e quindi ingombrante sia, e di restare unite: se ci riusciranno, allora avranno finalmente l'occasione di aprirsi a delle nuove e meravigliose possibilità. A questo punto, la mora chiede a Gulbin - rimasta per tutto il tempo in silenzio - di seguirla per prepararsi per la notte. Sakine prova ad avvicinarla, ma la figlia maggiore le sfugge di nuovo...

Emine si reca all'esterno dell'abitazione, dove Nermin si è isolata per fissare l'orizzonte con un'espressione sconsolata stampata sul volto. La giovane vorrebbe che la donna si aprisse con lei, in modo tale che possa esserle d'aiuto. Nermin ammette di sentirsi ingannata e ferita: Tarik, che in realtà si chiama Tekin, l'ha corteggiata, e lei si era persino invaghita di lui. Alla fine, è venuto fuori che Tekin fosse soltanto un truffatore assoldato da un altro malvivente, l'ex marito Ekrem. Nermin si addossa la colpa di essere stata troppo ingenua, però Emine interviene a gamba tesa per spingerla ad essere più clemente con se stessa e a tornare a pensare positivo...

Zeynep sta preparando il letto per Gulbin, la quale ha accettato di trascorrere la notte lì. La giovane non soltanto le sta cedendo la sua camera, ma le ha pure dato uno dei suoi pigiami. La sorella maggiore appare in lieve imbarazzo davanti alla cordialità di Zeynep. In un secondo momento, quest'ultima si allontana per fare una telefonata a Baris. Una volta aggiornato sugli ultimi sviluppi, la mora dice al fidanzato di aspettare con ansia il giorno in cui potranno dormire insieme. Al contempo, Gulbin sta cancellando dalla sua rubrica il numero di Tekin...

