La Promessa Anticipazioni 11 marzo 2025: Ayala cambia idea su Martina... ma la situazione peggiora!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda l'11 marzo 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4 vedremo Ayala cambierà idea. Non denuncerà Martina ma vorrà che la marchesina subisca una punizione ancora più terribile.

Ayala prenderà una decisione che lascerà tutti senza parole… anzi farà tremare la tenuta. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che il conte avrà cambiato idea sulla denuncia a Martina e rivelerà di non voler più chiamare la Guardia Civile. Avrà però ben altro in mente, molto più terribile per il futuro della ragazza. Intanto Jana riuscirà a raggiungere Pia per portarle cibo e acqua. Le due avranno modo di parlare del piano che hanno orchestrato per ingannare Gregorio. Catalina continuerà a indagare e chiamerà Petra a testimoniare. La marchesina vorrà sapere dalla governante se per caso il conte si sia fatto dei nemici tra gli abitanti della tenuta.

La Promessa Anticipazioni 11 marzo 2025: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto dell'episodio de La Promessa dell'11 marzo 2025 e poi leggi le anticipazioni complete della puntata della Soap in onda su Rete4.

La Promessa Anticipazioni 11 marzo 2025: Ayala cambia idea ma…

Ayala ha rotto gli indugi e ha comunicato di voler procedere alla denuncia di Martina. Il conte vuole farla pagare alla marchesina, sicuro che sia stata lei ad avvelenarlo. Purtroppo tutti gli indizi portano alla giovane figlia di Margarita, che non sta riuscendo a convincere il suo innamorato a lasciare perdere la questione. Nemmeno Cruz, con le sue minacce, ha sortito effetto o forse no... le parole e la determinazione delle due donne riusciranno a smuovere il nobile a fare qualcosa di diverso… di molto più preoccupante. Ayala annuncerà di non voler più denunciare la giovane cugina di Manuel ma di volerla immediatamente vedere internata in manicomio.

Jana e Pia pronte a continuare il loro piano nella puntata de La Promessa

Jana sta cercando di ottenere compiti che la portino fuori dal palazzo e questo per poter raggiungere la grotta in cui si sta nascondendo Pia. La cameriera ha finto la sua morte; questo era l’unico modo per ingannare Don Gregorio e per impedirgli di riavvicinarsi a lei. Jana deve però proteggersi da Petra, che si è accorta dei suoi strani movimenti e ha cominciato a tenerla d’occhio. La ragazza è però scaltra e nella puntata de La Promessa la vedremo riuscire a portare cibo e acqua ma anche altre coperte calde alla sua amica. Le due continueranno a tessere i dettagli del loro piano per liberarsi del pericolo del pazzo ex maggiordomo.

La Promessa Anticipazioni: Catalina continua a indagare

Catalina vuole giustizia e non intende lasciare che sua cugina venga accusata di una colpa che non ha. La ragazza è tornata alla tenuta per darle una mano e non rinuncerà a questa sua missione, fino a quando non avrà trovato le prove che scagionino la sua amata cuginetta. Dopo aver interrogato Simona, Candela e Maria e aver chiesto loro di ricostruire i giorni prima dell’avvelenamento, la marchesina chiamerà Petra nelle cucine e le domanderà se lei sia al corrente di qualche nemico che Ayala possa essersi fatto all’interno della tenuta. La giovane la spronerà a dirle tutto e a farle i nomi delle eventuali persone interessate a far fuori il conte. Che cosa le risponderà la governante? Le dirà qualcosa di importante e succoso? La risposta è sì e ne vedremo delle belle!

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.